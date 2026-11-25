Namo Bharat Ticket Rules: नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट की वैधता और समय सीमा से जुड़े नियमों की जानकारी रखना जरूरी है, जिससे आप समय निकलने पर अतिरिक्त शुल्क या परेशानी से बच सकते हैं. नियम के तहत सिंगल यात्रा टिकट खरीदने के बाद 2 घंटे के भीतर स्टेशन में प्रवेश कर यात्रा शुरू करनी होती है, जबकि एनसीएमसी (NCMC) कार्ड पर ट्रिप पास की वैधता ट्रिप की संख्या के हिसाब से तय होती है.

टिकट खरीदने के माध्यम और 2 घंटे की समय सीमा

यात्री नमो भारत ट्रेन के लिए तीन माध्यमों से टिकट ले सकते हैं. स्टेशन टिकट काउंटर से, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC/ Metro Card) में रिचार्ज कराकर, या मोबाइल पर नमो भारत ऐप के जरिए. वहीं टिकट किसी भी माध्यम से लिया गया हो, खरीदने के बाद 2 घंटे के भीतर स्टेशन में प्रवेश करना जरूरी होता है.

अगर आप 2 घंटे की अवधि में स्टेशन नहीं पहुंच पाए तो टिकट अमान्य हो जाता है और देरी के आधार पर पेनल्टी लागू होती है, जिसमें प्रति घंटे 10 रुपये के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान बताया गया है.

NCMC कार्ड पर ट्रिप पास की वैधता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के नियमों के तहत यात्री NCMC कार्ड के जरिए एक साथ कई ट्रिप भी बनवा सकते हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर इस्तेमाल करना होता है.

1 ट्रिप: 15 दिन की वैधता

10 ट्रिप: 30 दिन की वैधता

15 और 20 ट्रिप: 60 दिन की वैधता

40 ट्रिप पास: 90 दिन की वैधता

निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले इन ट्रिप का उपयोग करना अनिवार्य है, जिससे नियमित यात्रियों को बार-बार टिकट लेने की झंझट से राहत मिल सकती है.

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