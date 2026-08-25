विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे 31 अगस्त से खुलने को तैयार, 24000 करोड़ के प्रोजेक्ट से किन इलाकों को होगा फायदा

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र, गुजरात और बड़े दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, साथ ही प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब तक पहुंच को बेहतर बनाएगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे 31 अगस्त से खुलने को तैयार, 24000 करोड़ के प्रोजेक्ट से किन इलाकों को होगा फायदा
मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे
IANS

मुंबई और वडोदरा दोनों ही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल शहर हैं और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध हैं. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मुंबई-वडोदरा वाला हिस्सा इस कॉरिडोर के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यह यात्रियों और सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए दोनों शहर एक बेहतर, कंट्रोल्ड और कुशल एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है. मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे 24,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाई गई है. जो अब 31 अगस्त, 2026 तक खुलने की उम्मीद है.

कैसा है मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे?

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे 8-लेन वाला और एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे है, जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक अहम हिस्सा है. वडोदरा-मुंबई कॉरिडोर का महाराष्ट्र वाला हिस्सा लगभग 157 किलोमीटर लंबा है और इसे सात कंस्ट्रक्शन पैकेज में बांटा गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, सात में से पांच पैकेज पूरे हो चुके हैं, और बाकी दो पैकेज 31 अगस्त को होने वाले उद्घाटन से पहले पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है. इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र और गुजरात के बीच लंबी दूरी के ट्रैफिक के लिए एक तेज विकल्प देने और बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले मौजूदा रास्तों पर निर्भरता कम करने के मकसद से डिजाइन किया गया है.

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे से किन इलाकों को फायदा होगा?

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पालघर और वडोदरा उन मुख्य इलाकों में शामिल हैं जिन्हें इस नए एक्सप्रेसवे से फायदा होने की उम्मीद है. यह कॉरिडोर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगा, जबकि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश और दिल्ली-NCR के साथ संपर्क को मज़बूत करेगा. JNPA और मुंबई पोर्ट नेटवर्क तक बेहतर पहुंच से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के बीच माल की आवाजाही में भी मदद मिलने की उम्मीद है.

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र, गुजरात और बड़े दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, साथ ही प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब तक पहुंच को बेहतर बनाएगा.

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे क्यों है जरूरी?

मुंबई-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा का समय कम कर रहा है, बल्कि इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बेहतर बना रहा है. यात्रियों को लगभग चार घंटे की यात्रा का फायदा मिलता है, जबकि बिजनेस को सामान की तेजी से ढुलाई और बेहतर मार्केट और JNPA कनेक्टिविटी से फायदा हो सकता है. बेहतर कनेक्टिविटी से बड़े इंटरचेंज के आस-पास लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ेंः रक्षाबंधन पर हर 8 मिनट पर मिलेगी नमो भारत ट्रेन की सुविधा, 27-28 अगस्त को लगाएगी 47 एक्सट्रा ट्रिप्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Vadodara Expressway, Mumbai Vadodara Expressway News, Delhi Mumbai Express Way, Maharashtra To Gujarat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com