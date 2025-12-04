विज्ञापन
विशेष लिंक

7 दिन में खून कैसे बढ़ाएं? ये असरदार घरेलू नुस्खे कर सकते हैं आपकी मदद

How Can I Raise My Hemoglobin Fast: बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इसकी कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और आयरन रिच फूड्स को खानपान में शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
7 दिन में खून कैसे बढ़ाएं? ये असरदार घरेलू नुस्खे कर सकते हैं आपकी मदद
How to increase hemoglobin fast blood increase tips

How Can I Raise My Hemoglobin Fast: शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी खतरनाक हो सकती है. खासकर महिलाओं में यह एक बड़ी समस्या है. इसकी वजह से थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हीमोग्लोबिन शरीर के अलग-अलग हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से एनीमिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. खाने में पालक, चुकंदर और अनार जैसे फूड्स शामिल कर इसे नेचुरली बढ़ा सकते हैं. अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है तो आइए जानते हैं 7 दिन में इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या खाना चाहिए.

खून कैसे बढ़ाएं | How To Increase Hemoglobin In 7 Days

हरी पत्तेदार सब्जियां | Leafy Green Vegetables

अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है और जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, तो खाने में कुछ फूड्स शामिल करके सिर्फ 1 हफ्ते में फर्क महसूस कर सकते हैं. पालक, मेथी, सरसों, बथुआ जैसी हरी सब्जियां आयरन से भरपूर होती हैं. इन्हें रोज अपनी थाली में शामिल कर सकते हैं. ये तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स | Dry Fruits And Seeds

बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर, कद्दू के बीज और तिल आयरन और मिनरल्स के बेहतरीन सोर्स हैं. हर दिन सुबह मुट्ठीभर ड्राई फ्रूट्स खाने से हफ्तेभर में खून बढ़ सकता है और कमजोरी दूर हो सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

आयरन के साथ विटामिन C | Iron With Vitamin C

शरीर में अच्छे से आयरन अवशोषित हो, इसके लिए विटामिन C लेना चाहिए. संतरा, नींबू पानी, आंवला, अमरूद और पपीता खाने में शामिल कर सकते हैं. अगर दाल या हरी सब्ज़ी खा रहे हैं तो साथ में नींबू निचोड़कर खाएं, असर जल्दी दिख सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

इसे भी पढ़ें: स्किन की इन समस्याओं के लिए वरदान है इस फल का सेवन

आयरन रिच मसाले | Iron-Rich Spices

हल्दी, जीरा, हींग और मेथी दाना जैसे आयरन रिच मसाले भी खून बढ़ाने में मदद करते हैं. दाल और सब्जी में इन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए. यह शरीर के पाचन को भी बेहतर बनाते हैं, जिससे पोषक तत्व जल्दी अवशोषित होते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मैं 24 घंटे में अपना हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा सकता हूं?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, 24 घंटे में हीमोग्लोबिन को बढ़ाना पूरी तरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी राहत और एनर्जी बढ़ाई जा सकती है. इसके लिए डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन सिरप ले सकते हैं. फ्रेश बीट जूस या अनार का जूस भी खून बनाने में मदद करता है. हल्का और प्रोटीन से भरपूर फूड्स जैसे मूंग दाल, अंडा और दही भी खा सकते हैं.

सबसे तेज क्या खाने से खून बढ़ता है? | Foods That Increase Hemoglobin Fast

  • अगर आप तेजी से खून बढ़ाना चाहते हैं तो चुकंदर को खाने में शामिल करें. ये आयरन और फोलेट का बेस्ट सोर्स है.
  • अनार और अमरूद खून साफ और शरीर में आयरन जल्दी अवशोषित करता है.
  • ड्राई फ्रूट्स और खजूर तुरंत एनर्जी और खून बढ़ाने में मदद करते हैं.
  • अंडा और चिकन प्रोटीन और आयरन दोनों देते हैं.

दूध से खून बढ़ता है क्या? | Does Milk Increase Hemoglobin?

हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियन के अनुसार, दूध सीधे कभी भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाता है, लेकिन ये शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम देता है, जो खून बनाने में मददगार है. अगर आप दूध के साथ विटामिन C से भरपूर फ्रूट्स जैसे संतरा या आम खाते हैं तो आयरन अवशोषण बढ़ सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

1 किलो चुकंदर खाने से कितना खून बढ़ता है? | How Much Hemoglobin Increases By Eating 1 Kg Beetroot?

चुकंदर आयरन और फोलेट का सुपरफूड है. 1 किलो चुकंदर खाने से आपके शरीर को करीब 2–3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा आयरन मिलता है, जो खून बनाने में मदद करता है. रोजाना 200–250 ग्राम चुकंदर या उसका जूस लेना ही पर्याप्त माना जाता है. ज्यादा चुकंदर खाने से पेट में गैस या हल्का ब्लोटिंग हो सकता है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Increase Blood In 7 Days, Home Remedies To Increase Hemoglobin, Khoon Kaise Badhaye, Khoon Badhane Ke Liye Kya Khayen, Top Iron Rich Foods
Get App for Better Experience
Install Now