Mumbai Bus Route Change: 23 पुराने रूट्स में बदलाव किए गए हैं. इनमें कुछ को बढ़ाया गया है, कुछ को छोटा किया गया है और कुछ का नंबर बदला गया है. वहीं 8 नॉन-एसी रूट्स को अब पूरी तरह एसी बसों में बदला गया है, ताकि आपका सफर और ज्‍यादा आरामदायक हो सके.

मुंबईकर्स ध्‍यान दें: बस सेवा में बड़े बदलाव, 23 रूट बदले गए, AC बसें बढ़ाई गईं, जानिए कौन-सी बस अब कहां तक जाएगी

Mumbai Bus Route Change News: मुंबईकर्स के लिए बड़ी खबर है. खासतौर पर उनके लिए जो घर-दफ्तर आने-जाने या अन्‍य कामों के लिए सरकारी बसों में सफर करते हैं. BEST यानी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने अपनी बस सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है. कई रूटों में बदलाव किया गया है. 1 नवंबर 2025 से शहर के कई प्रमुख बस रूट्स पर नई व्यवस्था लागू हो गई है. इन बदलावों के साथ 1 नवंबर से BEST का लक्ष्य है कि मुंबई के लोगों को तेज, आरामदायक और भरोसेमंद बस सेवा मिले. बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक के बीच BEST अब अपने बेड़े को आधुनिक बनाकर शहर की जरूरतों के अनुरूप ढाल रही है, ताकि यात्रियों को एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनुभव मिल सके.

नया AC रूट और कई रूटों में बदलाव

BEST ने शहर के दक्षिणी हिस्से में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक नया एसी रूट A-101 शुरू किया है. यह बस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से कफ परेड (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास) तक चलेगी. इससे लोकल ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों को 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' बेहतर मिलेगी.

इसके अलावा, 23 पुराने रूट्स में बदलाव किए गए हैं. इनमें कुछ को बढ़ाया गया है, कुछ को छोटा किया गया है और कुछ का नंबर बदला गया है. वहीं 8 नॉन-एसी रूट्स को अब पूरी तरह एसी बसों में बदला गया है, ताकि आपका सफर और ज्‍यादा आरामदायक हो सके.

कौन-कौन से रूट बदले?

यात्रियों की जरूरत और ट्रैफिक को देखते हुए कुछ रूट्स को नया रूप दिया गया है:

  • रूट A-1 अब CSMT से सांताक्रूज़ डिपो तक चलेगा, पहले यह इलेक्ट्रिक हाउस से सांताक्रूज़ जाता था.
  • रूट A-6 अब बैकबे डिपो से टाटा पावर सेंटर तक जोड़ा गया है.
  • पहले का A-60 या A-C60 रूट अब नए नंबर A-458 के नाम से चलेगा, जो देवनार डिपो से बोरीवली (ईस्ट) तक जाएगा.
  • रूट A-69 अब वडाला डिपो पर खत्म होगा, पहले यह सेवरी तक जाता था.
  • रूट A-78 को छोटा किया गया है और अब यह म्यूज़ियम क्षेत्र से शुरू होगा, न कि कोलाबा से.

क्यों किए गए ये बदलाव?

BEST प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों से बसों की आवाजाही आसान होगी, ट्रैफिक कम होगा और जिन इलाकों में यात्रियों की संख्या ज़्यादा है वहां सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी. यह कदम शहर के उपनगरों, व्यावसायिक इलाकों और रिहायशी क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए उठाया गया है. साथ ही, अधिक एसी बसें शुरू करने का मकसद मुंबई की उमस भरी गर्मी में यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर देना है.

बस रूट्स चेक कर सफर करें यात्री

BEST ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने रोज़मर्रा के बस रूट्स दोबारा चेक करें, क्योंकि कुछ सेवाओं का नंबर, रूट या टर्मिनल बदला जा चुका है. इसके लिए BEST ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपडेटेड रूट्स, फर्स्ट और लास्ट बस के समय और डाइवर्जन की जानकारी जारी की है.

