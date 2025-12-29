मुंबई में BEST की बस ने कइयों को रौंदा, 4 की मौत, 9 घायल, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि BEST की एक बस ने कई लोगों को रौंद दिया है. इस भीषण घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है. पुलिस इस मामले में आरोपी बस चालक को भी गिरफ्तार कर चुकी है.

DCP हेमराज सिंह राजपूत ने कहा कि सोमवार रात 9:35 बजे के करीब भांडुप वेस्ट रेलवे स्टेशन के नजदीक एक बस हादसा हुआ, जिसमें करीब 13 पैदल यात्री घायल हुए हैं. सभी घायल यात्रियों को हमने असपताल में भर्ती करवाया है, जिनमें से चार जो की मौत हो गई है, जिनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष है. नौ घायलों में आठ पुरुष और एक महिला है. उन्‍होंने बताया कि बस का ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है.

जानकारी के मुताबिक, बेस्ट बस की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सीधे यात्रियों के बीच जा घुसी. इसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंजर बेहद डरावना था.

पुलिस कर रही है पूछताछ

पुलिस ने आरोपी बस चालक की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पहले उसका मेडिकल कराने के बाद उससे इस हादसे को लेकर पूछताछ कर रही है.

इस मामले में भांडुप पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ या ड्राइवर की लापरवाही के कारण.

सीसीटीवी फुटेज की जांच और चश्मीदीदों से भी हो रही पूछताछ

पुलिस सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस इस मामले में घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजी की जांच कर रही है. साथ ही घटना के समय मौके पर मौजूद कुछ चश्मदीद लोगों से भी हादसे को लेकर पूछताछ की जा रही है.

सीएम फडणवीस ने हादसे पर जताया दुख

इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 4 लोगों की मौत की घटना अत्यंत दुखद है. मैं दिवंगतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं. उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं. मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

