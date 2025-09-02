हो जाएं तैयार, शुरू होने वाली हैं कई फेस्टिव सीजन सेल, इन 5 क्रेडिट कार्ड से करें धमाकेदार सेविंग्स

- भारत में त्योहारों का सीजन गणेश चतुर्थी से शुरू होकर दिवाली, छठ, क्रिसमस और नव वर्ष तक चलता है
- त्योहारी मौसम में खरीदारी, खाने-पीने और ट्रेवलिंग के खर्चों को कम करने के लिए सही क्रेडिट कार्ड जरूरी हैं
- एसबीआई कार्ड प्राइम ट्रेवलिंग, खाने-पीने और किराने के सामान पर अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है
भारत में त्योहारों का मौसम 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हो चुका है. अगले कुछ महीनों में, देश में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, भाई दूज, छठ, क्रिसमस और नव वर्ष जैसे प्रमुख त्योहार और उत्सव मनाए जाएंगे. भारत में त्योहारों के मौसम का जश्न खरीदारी, बाहर खाने, गिफ्ट देने और घूमने-फिरने के बिना अधूरा रहता है. नए कपड़ों और गिफ्ट से लेकर खाने-पीने और ट्रेवलिंग के खर्चों के साथ सही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से आपको त्योहारों पर ज्यादा से ज्यादा बचत करने में मदद मिल सकती है. इस खबर में हम आपको उन 5 क्रेडिट कार्ड के बारे में बताते हैं, जो इस फेस्टिव सीजन आप अपने पास रख सकते हैं. अपने बटुए में ये क्रेडिट कार्ड रखने से आप त्योहारों के खर्चों को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे.
एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड
ऑनलाइन और त्यौहारी सीजन की खरीदारी के लिए एकदम सही, ये कार्ड ई-कॉमर्स, डाइनिंग और ऑनलाइन भुगतान पर कैशबैक देता है. त्यौहारी सीजन के दौरान, यह ऑनलाइन रिटेलर्स से तुरंत छूट और कैशबैक डील्स देकर आपके कुल खर्चों में कटौती कर सकता है.
एसबीआई कार्ड प्राइम
यह कार्ड लाइफस्टाइल और ट्रेवलिंग से जुड़ें खर्चों के लिए अच्छा है. इसमें खाने-पीने और किराने के सामान, ई-गिफ्ट वाउचर और लाउंज एक्सेस पर अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं. इस कार्ड के साथ छुट्टियों की यात्राएं या परिवार के साथ सैर-सपाटे काफी फायदेमंद हो सकते हैं.
आईसीआईसीआई अमेजन पे क्रेडिट कार्ड
इस त्योहारी सीजन, ICICI अमेजन पे क्रेडिट कार्ड के साथ खाने-पीने और खरीदारी को और भी ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं. अमेजन पर की गई सभी खरीदारी पर एक्सट्रा रिवॉर्ड मिल सकते हैं, जो प्राइम और नॉन-प्राइम दोनों सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं. आप 100 से ज्यादा पार्टनर मर्चेंट्स से भुगतान पर कैशबैक के जरिए और भी बचत कर सकते हैं. कलिनरी ट्रीट्स प्रोग्राम के साथ अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाकर और बचत करके आनंद ले सकते हैं.
एक्सिस बैंक ACE क्रेडिट कार्ड
एक्सिस बैंक ऐस क्रेडिट कार्ड त्योहारों के मौसम के लिए एक बेहतरीन कार्ड है, जिसमें बिल भुगतान के साथ कुछ ऑनलाइन ऐप्स पर कैशबैक मिलता है. यह बिजली, मोबाइल और यूटिलिटी बिल जैसे खर्चों को पूरा करने में मदद करता है और साथ ही कैशबैक भी देता है जिसे बाद की खरीदारी पर भुनाया जा सकता है. छुट्टियों के दौरान ट्रेवलिंग करने पर, इस कार्ड में एयरपोर्ट लाउंज में फ्री एंट्री भी शामिल है. इसके अलावा, त्योहारों के दौरान भारत के 4,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट में पेमेंट पर बचत के साथ बाहर खाना और भी फायदेमंद हो सकता है.
एचडीएफसी रेगलिया क्रेडिट कार्ड
हाई लेवल खरीदारों और ट्रेवलिंग करने वालों के लिए, एचडीएफसी रेगालिया कार्ड कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट देता है. त्योहारों के मौसम में, यह खरीदारी गिफ्ट देने और ट्रेवलिंग को और भी ज्यादा फायदेमंद बना सकता है.
