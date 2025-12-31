8th Pay Commission: नए साल को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें, क्या 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी सैलरी? जानिए लेटेस्ट अपडेट

8th Pay Commission 2026 Update : नया साल उम्मीदों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीदों से भरा है.साल 2026 को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ जाएगी . यही वजह है कि इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं.लोग जानना चाहते हैं कि नए साल पर उन्हें राहत मिलेगी या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा. साथ ही डीए और एरियर को लेकर भी काफी उम्मीदें बनी हुई हैं. बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच लोग यह भी जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है और एरियर मिलेगा या नहीं.

इस खबर में हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अबतक की ताजा अपडेट क्या है...

हर 10 साल में नया वेतन आयोग

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest News) को मंजूरी दे दी है और इसके सदस्यों के नाम भी सामने आ चुके हैं. यह आयोग 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो रहा है. आम तौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है और इसी नियम के तहत 8वां वेतन आयोग बनाया गया है.

8वां वेतन आयोग लागू कब माना जाएगा?

सरकार ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी. इसका मतलब यह है कि भले ही नई सैलरी बाद में मिले लेकिन इसकी गिनती 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी. यही वजह है कि कर्मचारी एरियर को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं.

क्या 1 जनवरी से ही मिलेगी बढ़ी सैलरी?

कई कर्मचारी सोच रहे हैं कि जैसे ही नया साल आएगा वैसे ही सैलरी बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी है लेकिन आयोग की सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई हैं. आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है.इसलिए 1 जनवरी 2026 से सैलरी में कोई तुरंत बदलाव नहीं होगा . इसका मतलब है कि अभी कुछ समय तक पुरानी 7वीं वेतन आयोग की सैलरी ही मिलती रहेगी.

सैलरी बढ़ने में देरी क्यों?

वेतन आयोग बनते ही सैलरी नहीं बढ़ जाती. पहले आयोग कर्मचारियों की सैलरी भत्ते और पेंशन को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करता है. फिर सरकार उस रिपोर्ट को देखती है उस पर चर्चा होती है और मंजूरी मिलती है. इसके बाद नई सैलरी लागू होती है. इस पूरी प्रक्रिया में आम तौर पर 2 से 3 साल का समय लग जाता है.

नई सैलरी कब तक मिलने की उम्मीद

ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आयोग की रिपोर्ट 2027 के आसपास आ सकती है. इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलेगी और नई सैलरी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से मिल सकती है. यानी सैलरी बढ़ने में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा.

एरियर मिलेगा या नहीं? एरियर को लेकर क्या उम्मीद है?

यह कर्मचारियों के लिए सबसे राहत वाली बात है. सरकार वेतन आयोग की तारीख 1 जनवरी 2026 ही मान रही है. इसका मतलब यह हुआ कि जब भी नई सैलरी लागू होगी तब 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा एरियर मिलेगा.डीए भी उसी हिसाब से जोड़ा जाएगा. पहले भी ऐसा हो चुका है और इस बार भी यही उम्मीद है.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) एक ऐसा नंबर होता है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है. आसान भाषा में कहें तो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को इसी नंबर से गुणा किया जाता है. 6वें वेतन आयोग में यह 1.92 था और 7वें में 2.57 था.अभी यह तय नहीं हुआ है लेकिन जानकारों का मानना है कि यह 8वें वेतन आयोग में 2.15 से 3.0 के बीच हो सकता है.

फिटमेंट फैक्टर से सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

सैलरी बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी.अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहता है तो सैलरी में करीब 20 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ज्यादा रखा गया तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. यही वजह है कि कर्मचारी इस नंबर पर सबसे ज्यादा नजर लगाए हुए हैं.

8वें वेतन आयोग मेंअलग-अलग लेवल पर कितनी बढ़ सकती है सैलरी

अगर किसी कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है तो नई सैलरी करीब 38 हजार से 40 हजार रुपये तक जा सकती है. जिनकी बेसिक 35 हजार के आसपास है उनकी सैलरी 75 हजार के करीब पहुंच सकती है. सीनियर लेवल पर सैलरी में और बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है.सीनियर अफसरों की सैलरी 3 से 5 लाख रुपये तक जाने की भी उम्मीद है.

पेंशन और भत्तों पर भी होगा असर

बेसिक सैलरी बढ़ने से सिर्फ महीने की कमाई ही नहीं बढ़ती. DA, HRA और ट्रैवल अलाउंस भी उसी हिसाब से बढ़ता है. पेंशन भी बेसिक सैलरी से जुड़ी होती है इसलिए पेंशनर्स को भी सीधा फायदा मिलेगा. यही वजह है कि पेंशनर्स भी 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं.

8वें वेतन आयोग का फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. यानी देश के करोड़ों परिवारों की आमदनी पर इसका असर पड़ेगा.

कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी करना होगा इंतजार

8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है लेकिन यह राहत थोड़े इंतजार के बाद मिलेगी. नए साल पर तुरंत सैलरी बढ़ने की उम्मीद करना सही नहीं है लेकिन निराश होने की जरूरत भी नहीं है. 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू माना जाएगा लेकिन असली फायदा कुछ समय बाद मिलेगा.एरियर मिलने की संभावना मजबूत है और आगे चलकर सैलरी और पेंशन दोनों में अच्छा इजाफा हो सकता है.2026 से एरियर की गिनती शुरू होगी और 2027 या 2028 में नई सैलरी आने की उम्मीद है. आने वाले बजट और सरकारी ऐलान से तस्वीर और साफ होगी.