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घर में मेड रखने से पहले सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेना काफी नहीं, ये 6 काम भी जरूर करें

घर में मेड या घरेलू सहायक रखने से पहले सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेना सुरक्षित नहीं है. पुलिस वेरिफिकेशन, पता जांच और पहले के काम की जानकारी लेना भी उतना ही जरूरी है.

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घर में मेड रखने से पहले सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेना काफी नहीं, ये 6 काम भी जरूर करें
पुलिस वेरिफिकेशन है बहुत जरूरी.
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आज के समय में घर के काम के लिए मेड, कुक, बेबीसिटर या केयरटेकर ढूंढना पहले से बहुत आसान हो गया है. मोबाइल ऐप और प्लेसमेंट एजेंसी की मदद से कुछ ही मिनटों में कोई भी घरेलू सहायक मिल जाता है. लेकिन जल्दी के चक्कर में कई लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं. वो सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी की फोटो कॉपी लेकर ही निश्चिंत हो जाते हैं. जबकि ऐसा करना सुरक्षित नहीं माना जाता. अगर आप अपने घर और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो सिर्फ पहचान पत्र की कॉपी लेना काफी नहीं है. कुछ और जरूरी जांच भी करनी चाहिए.

सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी क्यों काफी नहीं

कई प्लेसमेंट एजेंसियां सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी या दूसरे पहचान पत्र की फोटो कॉपी लेकर ही मेड भेज देती हैं. लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि दस्तावेज सही है या नहीं. ये भी साफ नहीं होता कि व्यक्ति उसी पते पर रहता है या नहीं. साथ ही उसके बारे में कोई पुराना मामला रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती.

पुलिस वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है

अगर किसी घरेलू सहायक या मेड का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उस व्यक्ति की जानकारी रिकॉर्ड में रहती है. अगर आगे चलकर कोई परेशानी होती है, तो पुलिस के लिए जांच करना आसान हो जाता है. यही वजह है कि पुलिस भी लोगों को मेड रखने से पहले वेरिफिकेशन कराने की सलाह देती है.

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मेड रखने से पहले ये बातें जरूर जांच लें

सिर्फ पहचान पत्र देखने के बजाय कुछ दूसरी बातें भी जरूर जांचें. जैसे व्यक्ति का सही पता, मोबाइल नंबर, पहले जहां काम किया था वहां से जानकारी और पुलिस वेरिफिकेशन. जरूरत हो तो मौके पर जाकर पता भी चेक किया जा सकता है. इससे भरोसा बढ़ता है और जोखिम कम होता है.

एजेंसी से ये सवाल जरूर पूछें

अगर आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी से मेड रख रहे हैं, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि पहचान पत्र लिया गया है या नहीं. ये भी जानिए कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं. पता सही है या नहीं. पहले जहां काम किया था वहां से जानकारी ली गई है या नहीं. पूरी जानकारी मिलने के बाद ही किसी को घर में काम पर रखें. थोड़ी सी सावधानी आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

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