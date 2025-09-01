विज्ञापन
LPG गैस सिलिंडर हुआ 51.50 रुपये सस्‍ता, आज से नई कीमतें लागू, अब कितने में मिलेगा?

LPG Cylinder Price Cut: इस फैसले से होटल, ढाबा और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा लाभ होगा, जो रोजाना खाना बनाने के लिए बड़े सिलेंडर का उपयोग करते हैं.

  • तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब ₹50 की कटौती की है जिससे दाम कम हुए हैं.
  • दिल्ली में अब 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1580 रुपए के करीब उपलब्ध होगी.
  • 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव या कटौती नहीं की गई है.
एलपीजी गैस सिलिंडर सस्‍ता हो गया है. एक सिलिंडर की कीमत करीब 51.50 रुपये कम हो गई है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर कटौती की है. हालांकि घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतें नहीं कम की गई है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, अब 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1,580 रुपए में उपलब्ध होगा. इससे पहले 1 जुलाई को कंपनियों ने 58.50 रुपए की कटौती की थी और अगस्त की शुरुआत में 33.50 रुपए घटाए थे. यानी पिछले कुछ महीनों में लगातार दाम कम किए जा रहे हैं.

जून में यह कीमत 1723.50 रुपए थी, जबकि अप्रैल में यह 1762 रुपए थी. फरवरी में 7 रुपए की मामूली राहत मिली थी, लेकिन मार्च में फिर 6 रुपए की वृद्धि हो गई थी.

14.2 किलो वाले गैस सिलिंडर में राहत नहीं 

हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत नहीं मिली है. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कंपनियों ने स्पष्ट किया कि केवल कमर्शियल सिलेंडर की दरों में ही संशोधन हुआ है और इनकी कीमतें पहले की अपेक्षा कम कर दी गई हैं. 

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से होटल, ढाबा और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा लाभ होगा, जो रोजाना खाना बनाने के लिए बड़े सिलेंडर का उपयोग करते हैं. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और बाजार की अन्य स्थितियों को देखते हुए हर महीने गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है.

उज्‍जवला लाभार्थियों के लिए खुशखबरी 

इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक और बड़ा निर्णय लिया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलो) की सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई है. यह सब्सिडी साल 2025-26 के लिए होगी और अधिकतम 9 बार (रीफिल) के लिए मिलेगी. 5 किलो सिलेंडर लेने वालों के लिए यह सब्सिडी अनुपातिक रूप से लागू होगी.

इस फैसले पर सरकार कुल 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी. उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना था. 1 जुलाई 2025 तक देशभर में करीब 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं. 

