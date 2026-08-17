LPG Cylinder: कहीं आपको कम तो नहीं मिल रही गैस? सिलेंडर का कुल वजन कितना है ऐसे करें चेक

घर में जब LPG सिलेंडर आता है तो हम आमतौर पर सिर्फ OTP देकर उसे रख लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिलेंडर में पूरी 14.2 किलो गैस है या नहीं? इन दिनों सिलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिलेंडर पर लिखे 15.5 किलो वजन को पेंट करके 15 किलो किया जा रहा है.वीडियो में दावा किया गया है कि करीब 500 ग्राम गैस कम दी जा रही है.

अगर आपको भी लगता है कि कहीं सिलेंडर में गैस कम तो नहीं दी जा रही, तो डिलीवरी लेते समय कुछ चीजें जरूर चेक करें. खासकर सिलेंडर पर लिखा वजन आपको देखना चाहिए,जिससे आपको यह समझना आसान हो जाएगा कि सिलेंडर में कितना गैस भरा है.

LPG सिलेंडर में कितनी गैस होती है?

देश में इस्तेमाल होने वाले सामान्य घरेलू LPG सिलेंडर में 14.2 किलो LPG होती है. यह गैस का नेट वजन है. इसके अलावा खाली सिलेंडर का भी अपना वजन होता है. इसी खाली सिलेंडर के वजन को Tare Weight कहा जाता है.

15 किलो या 15.5 किलो लिखा होने का क्या मतलब?

सिलेंडर पर लिखा 15 किलो या 15.5 किलो गैस का वजन नहीं होता. यह खाली सिलेंडर का वजन होता है. इसमें 14.2 किलो LPG भरने पर सिलेंडर का कुल वजन निकलता है. यानी अगर किसी सिलेंडर पर 15.5 किलो लिखा है, तो 14.2 किलो गैस के साथ उसका कुल वजन 29.7 किलो होना चाहिए. इसी तरह 15.6 किलो खाली सिलेंडर होने पर कुल वजन करीब 29.8 किलो होगा.अलग-अलग सिलेंडर का खाली वजन थोड़ा अलग हो सकता है.

LPG सिलेंडर लेते समय ऐसे चेक करें सही वजन

सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय सबसे पहले उस पर लिखा वजन देखें. वजन आमतौर पर सिलेंडर के कॉलर या गर्दन के पास प्रिंट किया होता है.

इसके बाद इसमें 14.2 किलो जोड़कर ग्रॉस वेट यानी कुल वजन निकालें. डिलीवरी के समय सिलेंडर का वजन इसी के आसपास होना चाहिए.

अगर सिलेंडर पर 15.5 किलो लिखा है, तो 15.5 + 14.2 यानी 29.7 किलो कुल वजन होना चाहिए.

वजन चेक करने के बाद ही लें सिलेंडर

अगर आपको सिलेंडर के वजन को लेकर शक है, तो डिलीवरी लेने से पहले उसका वजन दिखाने के लिए कह सकते हैं. आप सिलेंडर को तौलकर यह देख सकते हैं कि उसमें सही मात्रा में LPG है या नहीं.

इसके लिए डिलीवरी बॉय द्वारा इस्तेमाल होने वाली मशीन ऑथराइज्ड होनी चाहिए. अगर डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय वजन चेक करने से मना करता है या वजन चेक करने पर कम है, तो आप इसकी शिकायत गैस एजेंसी में कर सकते हैं.

LPG सिलेंडर की सील भी जरूर चेक करें

सिलेंडर लेते समय सिर्फ वजन ही नहीं, उसकी सील भी जरूर देखें. सिलेंडर की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए. अगर सील टूटी हुई है या उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ दिखाई देती है, तो सिलेंडर लेने से पहले डिलीवरी एजेंसी से बात करके ये बताएं.

इसलिए अगली बार LPG सिलेंडर घर आए तो सिर्फ सिलेंडर देखकर उसे अंदर न रखें. उसपर लिखे वजन को देखें, उसमें 14.2 किलो जोड़कर टोटल वेट पता करें, सिलेंडर का वजन चेक करें और सील जरूर देखें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं कर पाएगा.

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