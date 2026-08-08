16 अगस्त से पहले करा लें LPG गैस की e-KYC, नहीं तो सिलेंडर बुकिंग में हो जाएगी परेशानी 

क्या आपने LPG गैस कनेक्शन की e-KYC पूरी कर ली है? अगर नहीं, तो इसे जल्द निपटा लें. e-KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आने वाले समय में गैस सिलेंडर बुकिंग और अन्य सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार LPG उपभोक्ताओं को कई बार e-KYC कराने के लिए अतिरिक्त समय दे चुकी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. ऐसे में समय रहते e-KYC नहीं कराने पर ऑनलाइन बुकिंग समेत कई सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि e-KYC नहीं कराने पर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है...

घर बैठे कैसे करें LPG सिलेंडर की e-KYC?

16 अगस्त से पहले आप घर बैठे भी e-KYC करा सकते हैं. यह प्रोसेस काफी आसान है...

इसके लिए आपके पास जिस भी कंपनी का सिलेंडर, जैसे- इंडियन ऑयल,भारत गैस, एचपी है, उसका आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें.

अब डाउनलोड किए ऐप पर जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें.

इसके बाद e-KYC या Aadhaar Verification का ऑप्शन चुनें

फिर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करके फॉर्म को सबमिट करें.

LPG सिलेंडर की e-KYC न कराने से क्या हो सकती है परेशानी?

अगर आप e-KYC नहीं करवाते हैं, तो इससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे-

समय पर e-KYC पूरी न होने पर रिफिल सिलेंडर बुक करने में परेशानी हो सकती है.

इसके साथ ही अगर आपको सिलेंडर की डिलीवरी में भी काफी परेशानी हो सकती है.

e-KYC न होने की स्थिति में गैस सब्सिडी को रोक दिया जा सकता है.

इसके साथ ही कनेक्शन ब्लॉक होने की संभावना है.

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ऐसे में 16 अगस्त से पहले अपना e-KYC जरूर करा लें. ताकि आपको आगे सिलेंडर बुकिंग कराने में किसी तरह की परेशानी न हो साथ ही आप सब्सिडिटी का लाभ उठा सकें.