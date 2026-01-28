माइक्रोवेव में भूलकर भी न रखें ये 4 चीजें, फट सकता है ओवन! जान लें जरूरी सेफ्टी टिप्स

Microwave Safety Tips: माइक्रोवेव आज के समय में हर घर की किचन के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया है. मिनटों में खाना गर्म करना हो, या इंस्टेंट कुछ चीजें पकानी हो, माइक्रोवेव बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी लापरवाही न केवल आपके माइक्रोवेव ओवन को खराब कर सकती है, बल्कि एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है. दरअसल, ऐसी कई चीजें होती हैं, जिन्हें माइक्रोवेव में रखना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है. इन चीजों को गर्म करने से माइक्रोवेव फट भी सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें माइक्रोवेव में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए. साथ ही इन सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखकर आप माइक्रोवेव का सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं...

1. एल्यूमिनियम फॉयल

माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए. दरअसल, ओवन का सर्फेस भी मेटल का होता है और फॉयल भी धातु की बनी होती है, जिससे स्पार्क होने का खतरा बना रहता है. इससे ओवन के अंदर चिंगारी पैदा हो सकती है और आग लगने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में आप फॉयल का इस्तेमाल गलती से भी न करें.

2. अंडे को भी न उबालें

माइक्रोवेव में अंडे को भी नहीं उबालना चाहिए. जब अंडे को माइक्रोवेव में उबाला जाता है, तो भाप के कारण अंडा छिलके के साथ फट सकता है, जिससे धमाके का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इससे माइक्रोवेव के साथ-साथ आपको भी नुकसान पहुंच सकता है.

3. एयरटाइट कंटेनर

माइक्रोवेव के अंदर एयरटाइट कंटेनर भी गर्म करने से बचना चाहिए. जब हम सील्ड कंटेनर को गर्म करते हैं, तो प्रेशर से डिब्बा माइक्रोवेव के अंदर फट सकता है. इससे एप्लाएंस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है.

4. मेटल का बर्तन न करें गर्म

माइक्रोवेव में स्टील, एल्युमिनियम, लोहे जैसे धातू के बर्तन भूलकर भी गर्म नहीं करने चाहिए. इससे माइक्रोवेव में स्पार्किंग हो सकती है, जिससे आग या धमाके का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसी वजह से माइक्रोवेव में सिर्फ माइक्रोवेव‑सेफ ग्लास, सिरेमिक या माइक्रोवेव‑सेफ प्लास्टिक के बर्तन ही इस्तेमाल करने चाहिए.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.