एक घंटे तक ठप रहने के बाद फिर ऑनलाइन हुई IRCTC वेबसाइट, ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सके यूज़र

देशभर में रेलवे टिकट बुक कराने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजाने वाली वेबसाइट IRCTC.CO.IN सोमवार को लगभग एक घंटे के लिए पूरी तरह बंद हो गई थी, जिसके चलते लाखों यात्रियों के लिए टिकट बुक करवाना या कैसिल करवाना संभव नहीं रहा था. IRCTC की ओर से दिए गए डाउनटाइम संदेश के मुताबिक, ई-टिकटिंग सेवाएं 'रखरखाव गतिविधियों' के कारण अनुपलब्ध थी.

जब यूज़र लॉगइन कर रहे थे, तो उन्हें संदेश देखने को मिल रहा था, "रखरखाव गतिविधियों के चलते ई-टिकटिंग सेवा अगले एक घंटे तक उपलब्ध नहीं होगी... कृपया बाद में प्रयास करें... टिकट रद्द करने / TDR दाखिल करने के लिए कृपया ग्राहक सेवा नंबर 14646, 0755-6610661 और 0755-4090600 पर कॉल करें या etickets@irctc.co.in पर मेल करें..."

वेबसाइट के ठप हो जाने की वजह से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, कैंसिलेशन और तत्काल टिकट बुकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं.

देशभर में इसकी वजह से लाखों यूज़र परेशान हुए, और उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए आपबीती साझा की.

माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर एक यूज़र ने लिखा, "कभी भी करें, हर बार IRCTC ऐप का इस्तेमाल करना धीमी रफ़्तार से मैराथन दौड़ने जैसा लगता है... और हां, फ़िनिश लाइन पर 'सेशन एक्सपायर्ड' का संदेश आता है..."

एक अन्य यूज़र ने लिखा, "समूचे ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे खराब ऐप है #IRCTC रेल कनेक्ट... सबसे पहले, एप्लिकेशन शुरू ही बेहद धीमी गति से होती है... इसके अलावा, आप लोग पहले पांच मिनट तक एजेंटों को तत्काल बुकिंग करने की अनुमति देते हैं... आम आदमी के लिए तत्काल टिकट बुक करना लगभग असंभव है..."

Worst app in the history of Universe #IRCTC Rail connect. First of all, the application is too slow to get it started, Also you guys allow the agents to get the tatkal bookings done for first five minutes. Near impossible to book a tatkal ticket @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw