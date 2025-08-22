दिवाली-छठ पर ट्रेन से सफर का प्लान कर रहे हैं? टिकट बुकिंग से पहले जान लें रेलवे के नए नियम, वरना होगी दिक्कत

त्योहारों का मौसम आते ही ट्रेन टिकट की मांग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है. दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में लाखों लोग अपने घरों की ओर जाते हैं और टिकट बुकिंग में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है. अगर आप भी इस सीजन में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है.रेलवे (Indian Railways) ने इस साल की शुरुआत से ट्रेन टिकट बुकिंग (Train Ticket Booking) के कई नियम बदल दिए हैं. इन बदलावों का असर तत्काल टिकट, वेटिंग लिस्ट, किराए और रिजर्वेशन चार्ट तक पर पड़ेगा.

यहां हम आपको आसान भाषा में सारे नए नियम बता रहे हैं...जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. वरना कंफर्म ट्रेन टिकट (Confirm Train Ticket) मिलने में दिक्कत हो सकती है.

1. तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी

अब IRCTC पर तत्काल टिकट बुक (Tatkal Ticket Booking) करने के लिए आपके अकाउंट में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है. रेलवे ने साफ किया है कि बुकिंग (IRCTC Tatkal Trains Booking) शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड (IRCTC Aadhaar link) यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे. इसका मतलब यह है कि अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है, तो तत्काल टिकट मिलने का चांस कम हो जाएगा.

2. आधार OTP के बिना नहीं होगी टिकट बुकिंग

रेलवे ने 15 जुलाई से आधार OTP को भी जरूरी कर दिया है. अब जब भी आप IRCTC ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे, तो आपके आधार (Aadhaar verification IRCTC) से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. बिना OTP डाले बुकिंग पूरी नहीं होगी. यह नियम खासकर तत्काल टिकट बुकिंग (IRCTC Tatkal Booking Time) को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है. इसके अलावा, टिकट (Tatkal Ticket Booking Time) खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक रेल एजेंट कोई टिकट बुक नहीं कर पाएंगे.

3. इमरजेंसी कोटा (EQ) के नियम बदले

रेलवे हर ट्रेन में कुछ सीटें VIP, रेलवे स्टाफ और मेडिकल इमरजेंसी जैसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखता है. इसे इमरजेंसी कोटा (Emergency quota for train ticket bookings) कहा जाता है. अब इस कोटे से टिकट बुक कराने के लिए रिक्वेस्ट एक दिन पहले देनी होगी. अगर ट्रेन रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, तो रिक्वेस्ट पिछले दिन दोपहर 12 बजे तक देनी होगी. वहीं अगर ट्रेन दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच है, तो रिक्वेस्ट पिछले दिन शाम 4 बजे तक भेजनी होगी. जिस दिन ट्रेन है, उसी दिन रिक्वेस्ट करने का फायदा नहीं होगा.

4. रेलवे टिकट का किराया बढ़ा

1 जुलाई से ट्रेन किराए (Train Ticket Fare) में मामूली बढ़ोतरी की गई है. नॉन-AC क्लास के टिकट में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है. अगर आप 500 किमी की यात्रा करते हैं, तो AC में 10 रुपए और नॉन-AC में 5 रुपए ज्यादा देने होंगे. 1000 किमी की दूरी पर यह बढ़ोतरी 10 से 20 रुपए तक हो सकती है. रेलवे को उम्मीद है कि इससे सालाना 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई होगी.

5. वेटिंग टिकट पर लिमिट

अब किसी भी क्लास में कुल सीटों के मुकाबले सिर्फ 25% तक ही वेटिंग टिकट (Indian Railways Waiting Ticket) जारी होंगे. मान लीजिए किसी कोच में 100 सीटें हैं, तो अब 25 से ज्यादा वेटिंग टिकट नहीं मिलेंगे. यह नियम भीड़भाड़ वाले रूट्स पर यात्रियों के लिए मुश्किल तो बनाएगा, लेकिन बुकिंग सिस्टम को साफ और ट्रांसपेरेंट करेगा. महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से राहत दी गई है.

6. अब 8 घंटे पहले बनेगा रिजर्वेशन चार्ट

रेलवे ने चार्ट बनाने के समय में भी बदलाव किया है. अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट (Indian Railways Reservation Charts) तैयार होगा. पहले यह 4 घंटे पहले बनता था. इसका फायदा यह होगा कि यात्रियों को पहले से पता चल जाएगा कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं. अगर टिकट वेटिंग में रह गया, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन चुनने के लिए पूरा 8 घंटे का समय होगा.

रेलवे के ये सारे नए नियम यात्रियों की सुविधा और बुकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए लाए गए हैं. आधार लिंकिंग से लेकर किराए में बदलाव और वेटिंग टिकट लिमिट तक हर बदलाव का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा. अगर आप आने वाले महीनों में सफर करने वाले हैं, तो समय रहते अपने IRCTC अकाउंट को अपडेट कर लें और इन नियमों को समझकर ही टिकट बुक करें.