iPhone 16 या iPhone 17 में कौन सा लेना फायदे का सौदा? दूर कर लीजिए सारा कन्फयूजन

Apple ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज को कल यानी 9 सितंबर को लॉन्च कर दिया. प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होगी और पहली सेल 19 सितंबर से होगी. हर बार की तरह इस बार भी iPhone यूजर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें अपना iPhone 16 ही रखना चाहिए या फिर नए iPhone 17 पर शिफ्ट करना चाहिए.

बता दें कि कंपनी ने iPhone 17 को डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरा जैसे कई मामलों में अपग्रेड किया है. यह लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और सेज कलर ऑप्शन में मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि दोनों मॉडल में आखिर क्या बड़ा अंतर है.

डिजाइन और डिस्प्ले किसका बेहतर?

iPhone 17 का डिस्प्ले अब और बड़ा हो गया है. इसमें 6.3 इंच की स्क्रीन है, जबकि iPhone 16 में यह 6.1 इंच था. नया मॉडल अब 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो जरूरत पड़ने पर 1Hz तक डाउन हो सकता है. साथ ही इसमें 3000 nits पीक ब्राइटनेस दी गई है.

इसके मुकाबले iPhone 16 की डिस्प्ले 2000 nits आउटडोर ब्राइटनेस और 1600 nits HDR ब्राइटनेस तक जाती थी और इसमें सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता था. नया iPhone 17 Ceramic Shield 2 के साथ आता है, जो इसे पहले से तीन गुना ज्यादा स्क्रैच-रेजिस्टेंट बनाता है.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर में कौन है दमदार?

नए iPhone 17 में Apple का लेटेस्ट A19 चिपसेट दिया गया है. यह 3nm प्रोसेस पर बना है और इसमें 6-core CPU और 5-core GPU हैं. कंपनी का दावा है कि यह चिप iPhone 16 में इस्तेमाल हुए A18 चिपसेट से लगभग 20% तेज है.

iPhone 16 का परफॉर्मेंस भी अपने समय में जबरदस्त था, लेकिन A19 की स्पीड और एफिशिएंसी iPhone 17 को और भी एडवांस बना देती है.

कैमरा किसमें है बेस्ट?

iPhone 17 में अब 48MP मेन कैमरा के साथ नया 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया गया है. इससे 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो और बेहतर मैक्रो शॉट्स मिलेंगे. फ्रंट कैमरे को भी अपग्रेड किया गया है और अब यह 18MP सेंसर के साथ आता है, जो Center Stage फीचर सपोर्ट करता है.

वहीं iPhone 16 में 48MP मेन + 12MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और सिर्फ 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता था.

बैटरी बैकअप में कौन आगे?

आईफोन 16 की बात करें तो यह 3,561mAh की बैटरी से लैस है, जो 22 घंटे तक ऑफलाइन वीडियो प्लेबैक देता है. वहीं, Apple का दावा है कि iPhone 17 की बैटरी, iPhone 16 से 8 घंटे ज्यादा बैकअप देती है. इसके अलावा नया Ceramic Shield 2 इसे और मजबूत और ड्यूरेबल बनाता है.

iPhone 17 और iPhone 16 के प्राइस में कितना अंतर

भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये (256GB) से शुरू होती है. इसका 512GB वेरिएंट 1,02,900 रुपये का है.इसके मुकाबले iPhone 16 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये (128GB) थी.

iPhone 17 बड़ी डिस्प्ले, ज्यादा ब्राइटनेस, फास्ट प्रोसेसर और बेहतर कैमरे की वजह से iPhone 16 से काफी अपग्रेडेड है. ऐसे में iPhone 16 या पुराने मॉडल के यूजर्स के लिए यह अपग्रेड वाकई में बेस्ट साबित हो सकता है.

