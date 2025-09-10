Apple लेकर आया अब तक का सबसे स्लिम iPhone Air, प्रीमियम डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस... सिर्फ इतनी है कीमत

Apple ने अपने ‘Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज़ के साथ नया iPhone Air पेश किया. यह कंपनी की लाइनअप में एक बिल्कुल नया मॉडल है, जो पिछले साल के iPhone 16 Plus की जगह ले रहा है. iPhone Air को इसका अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन खास बनाता है. इसमें दिए गए Apple Intelligence फीचर्स भी खास हैं जो इसे स्मार्टफोन मार्केट में और भी एडवांस बना देते हैं.

अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्लिम और हल्के फोन पसंद आते हैं, तो नया iPhone Air आपके लिए ही बना है. Apple ने इस फोन को खासतौर पर प्रीमियम डिजाइन, पतली बॉडी और हल्के वजन के साथ लॉन्च किया है. इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस और iPhone 17 सीरीज के सारे लेटेस्ट फीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है इसका स्लिम और स्टाइलिश लुक, जो इसे बाकी फोन से अलग बनाता है.

iPhone Air की भारत में कीमत

भारत में iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होती है, जो इसके 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए है. वहीं, 512GB वेरिएंट 1,39,900 रुपये और 1TB वेरिएंट 1,59,900 रुपये का है. यह चार नए कलर ऑप्शन Sky Blue, Light Gold, Cloud White और Space Blackमें उपलब्ध होगा .

डिजाइन और डिस्प्ले

Apple का दावा है कि यह अब तक का सबसे पतला iPhone है. सिर्फ 5.6mm मोटाई वाला iPhone Air हाथ में पकड़ने पर बेहद हल्का और स्टाइलिश लगता है. इसमें 6.5-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 3,000 nits की पीक ब्राइटनेस और ProMotion टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है. यानी स्क्रीन 10Hz से लेकर 120Hz तक एडजस्ट हो सकती है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

iPhone Air में वही A19 Pro चिपसेट दिया गया है जो Pro मॉडल्स में मिलता है. इसमें 6-core CPU, 6-core GPU और 16-core Neural Engine है. फोन में Dynamic Caching और Unified Image Compression जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो स्पीड और परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाते हैं.

इसके साथ ही, नया N1 चिप Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 सपोर्ट करता है, जबकि नया C1X मॉडेम और भी तेज नेटवर्किंग स्पीड देने का दावा करता है.

कैमरा और बैटरी

कैमरे की बात करें तो iPhone Air में 48MP Fusion मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें sensor-shift OIS और 2X टेलीफोटो सपोर्ट है. फ्रंट में 18MP का Centre Stage कैमरा मौजूद है. बैटरी की डिटेल Apple ने शेयर नहीं की है, लेकिन कंपनी का दावा है कि यह फोन 27 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है. चार्जिंग के लिए, यह 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है.

