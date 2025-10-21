iPhone 17 की धमाकेदार बिक्री का असर, एप्पल का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचा

iPhone 17 सीरीज की जबरदस्त बिक्री ने टेक दिग्गज एप्पल को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. कंपनी का मार्केट कैप अब 3.9 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और एप्पल अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है.

शेयर बाजार के आखिरी कारोबारी सत्र में एप्पल का शेयर 3.94% बढ़कर 262.24 डॉलर पर बंद हुआ, जिससे इसके मार्केट कैप में बड़ा उछाल आया. फिलहाल Nvidia 4.44 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी हुई है.

चीन और अमेरिका में भी जबरदस्त डिमांड

काउंटरपॉइंट रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, iPhone 17 की शुरुआती बिक्री ने iPhone 16 को पीछे छोड़ दिया है. खासकर अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों में iPhone 17 सीरीज को ग्राहकों से बेहतर रिस्पॉन्स मिला है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और परफॉर्मेंस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका असर सीधे एप्पल के स्टॉक और मार्केट कैप पर पड़ा है.

भारत में iPhone 17 की मांग रिकॉर्ड तोड़

भारत में भी iPhone 17 ने बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. त्योहारी सीजन में एप्पल ने भारत में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है.विश्लेषकों के अनुसार, इस बार की iPhone सीरीज ने न सिर्फ ज्यादा यूनिट्स बेची हैं, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी और मजबूत किया है.

‘मेक इन इंडिया' का असर

भारत में ‘मेक इन इंडिया' पहल का असर साफ दिख रहा है. अब हर पांच में से एक iPhone भारत में बन रहा है, जिससे लोकल डिमांड को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है.

बिक्री में 28% तक की सालाना बढ़ोतरी का अनुमान

टेक इंडस्ट्री के विश्लेषकों का कहना है कि iPhone 17 सीरीज की सफलता के चलते एप्पल की कुल बिक्री में सालाना 28% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

2024-25 के इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टारगेट 4.5 मिलियन यानी 45 लाख यूनिट्स की शिपमेंट पार करना है. बीते साल की तुलना में iPhone 17 की शुरुआती बिक्री 19% ज्यादा रही है, जो किसी भी टेक ब्रांड के लिए एक मजबूत संकेत है.

iPhone 17 और iPhone Air की कीमतें क्या हैं?

iPhone 17 सीरीज के अलग-अलग मॉडल्स भारत में इस तरह की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं:

iPhone 17 (256GB): ₹82,900

iPhone Air (256GB): ₹1,19,900

iPhone 17 Pro (256GB): ₹1,34,900

iPhone 17 Pro Max (256GB): ₹1,49,900

इन प्रीमियम रेंज स्मार्टफोन्स की बिक्री बड़े शहरों के साथ-साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी तेजी से बढ़ रही है.

30 अक्टूबर को आएगी एप्पल की तिमाही रिपोर्ट

एप्पल अपनी तिमाही आय की रिपोर्ट 30 अक्टूबर को जारी करने वाली है.

शेयर की हालिया मजबूती यह दिखाती है कि निवेशकों को iPhone 17 की परफॉर्मेंस से काफी उम्मीदें हैं और कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है.

भारत बना एप्पल का नया प्रोडक्शन हब

भारत न सिर्फ iPhone का बड़ा बाजार बन रहा है, बल्कि तेजी से एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है. अब हर पांच में से एक iPhone भारत में बनाया जा रहा है, जिससे देश को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मजबूती आ रही है.