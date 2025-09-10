भारत में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और Pro Max की कितनी होगी कीमत? जानें क्या हैं खास फीचर्स

एप्पल ने अपना नया iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दिया है और हर बार की तरह इस बार भी लोगों के बीच खासकर iPhone लवर्स में काफी क्रेज है कि कौन सा मॉडल उनके लिए बेस्ट रहेगा.अगर आप भी नया iPhone लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए कीमत से लेकर फीचर्स तक की डिटेल जानना जरूरी है.

बता दें कि इस बार कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को मार्केट में उतारा है.

iPhone 17 और iPhone 17 Air की कीमत

भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है. इसमें 256GB स्टोरेज बेस मॉडल के रूप में मिलेगा. वहीं iPhone 17 Air को ज्यादा प्रीमियम लुक और स्लिम डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है. दोनों मॉडल 12 सितंबर से उपलब्ध होंगे.

iPhone 17 के फीचर्स

iPhone 17 अब ज्यादा अपग्रेडेड फीचर्स के साथ आता है. इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz ProMotion सपोर्ट है. स्क्रीन की ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है और इसमें Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दिया गया है.

कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP का Fusion मेन कैमरा और 48MP Ultra Wide कैमरा दिया गया है. मेन सेंसर 2X टेलीफोटो लेंस की तरह भी काम करता है. फ्रंट में नया Centre Stage कैमरा है.

यह फोन A19 चिपसेट पर चलता है और iOS 26 के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह iPhone 16 से 40% ज्यादा फास्ट है और बैटरी लाइफ भी 8 घंटे तक ज्यादा मिलेगी.

iPhone 17 Pro और Pro Max की कीमत

iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत भारत में 1,34,900 रुपये रखी गई है, जबकि iPhone 17 Pro Max 1,49,900 रुपये से शुरू होता है. यह Cosmic Orange, Deep Blue और Silver कलर ऑप्शन में मिलेगा.

iPhone 17 Pro और Pro Max के फीचर्स

Pro मॉडल्स में इस बार A19 Pro चिपसेट दिया गया है. इसमें नया Vapour Chamber Cooling सिस्टम भी है जो हाई परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए खास है. iPhone 17 Pro में 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है, दोनों में 120Hz ProMotion और 3000 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट है.

इस बार कैमरे में बड़ा बदलाव हुआ है. Pro सीरीज में तीनों कैमरे 48MP रिजॉल्यूशन के साथ आते हैं. इसमें नया टेलीफोटो लेंस है जिसमें 8X ऑप्टिकल जूम और 40X डिजिटल जूम दिया गया है. फ्रंट कैमरा 18MP का है.

बैटरी परफॉर्मेंस भी बेहतर किया गया है. कंपनी के मुताबिक iPhone 17 Pro Max में अब तक का सबसे अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा. इसके साथ ही हाई-वाट USB-C चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे फोन सिर्फ 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है.

iPhone 17 सीरीज क्यों है खास?

नया iPhone 17 सीरीज सिर्फ डिजाइन और कैमरा ही नहीं, बल्कि Apple Intelligence जैसे AI फीचर्स के साथ भी आता है. मैसेज, कॉल और विजुअल AI टूल्स अब और ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं. अगर आप नया iPhone खरीदने का सोच रहे हैं तो कीमत और फीचर्स को ध्यान में रखकर iPhone 17, Air या Pro मॉडल में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके बजट में आए.