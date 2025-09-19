आज से iPhone 17 सीरीज की शुरू हुई बिक्री, ये रही कीमत-फीचर्स से लेकर बैंक ऑफर और कैशबैक तक की पूरी डिटेल

iPhone 17 सीरीज के लॉन्च को एक हफ्ता से ज्यादा हो चुका है और लॉन्च के बाद से ही इसको लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है. ऐसे में आईफोन लवर्स के लिए आज बड़ा दिन है. iPhone के चाहने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है. आज यानी 19 सितंबर से भारत में iPhone 17 सीरीज और बाकी नए Apple प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू हो रही है. पिछले हफ्ते ,9 सितंबर को Apple ने अपने बड़े इवेंट में iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch और नए AirPods पेश किए थे. अब ये सभी डिवाइस भारत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन स्टोर दोनों पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं.

यहां हम आपको iPhone 17 और बाकी Apple प्रोडक्ट्स की कीमत, कहां से खरीद सकते हैं, बैंक ऑफर और EMI प्लान क्या-क्या मिलेंगे और EMI या एक्सचेंज ऑफर की पूरी जानकारी देंगे. इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किन रिटेलर्स पर एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है.

कहां से खरीद सकते हैं iPhone 17 और नए Apple प्रोडक्ट्स

iPhone 17 सीरीज और बाकी नए प्रोडक्ट्स Apple India की वेबसाइट, Apple Store App, Amazon, Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेलर्स से खरीदे जा सकते हैं. साथ ही Apple के ऑफिशियल स्टोर अब भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में भी मौजूद हैं, जो सुबह 8 बजे से खुलेंगे. यहां ये भी आप नए आईफोन खरीद सकते हैं.

iPhone 17 सीरीज और iPhone Air की कीमत

iPhone 17 का प्राइस भारत में 82,900 रुपये से शुरू होता है, जो बेस वेरिएंट (256GB) के लिए है. iPhone Air की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है. ये रही सभी मॉडल्स की प्राइस लिस्ट...

बता दें कि Apple ने इस बार बेस मॉडल की स्टोरेज 256GB से शुरू की है. यानी प्राइस भले ज्यादा लगे, लेकिन पिछले iPhone 16 की तुलना में स्टोरेज डबल कर दी गई है.

Apple Watch और AirPods Pro की कीमत

Apple Watch Series 11 की शुरुआती कीमत 46,900 रुपये है.

Apple Watch SE 3 की कीमत 25,990 रुपये से शुरू होती है.

Apple Watch Ultra 3 का प्राइस 89,900 रुपये है.

AirPods Pro (3rd Gen) की कीमत 25,900 रुपये है.

बैंक ऑफर और EMI प्लान

Apple वेबसाइट और स्टोर से खरीदारी पर American Express, Axis Bank और ICICI Bank कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा 6 महीने तक No Cost EMI की सुविधा भी मिलेगी.

iPhone 17 EMI पर 12,983 रुपये प्रति महीना से खरीदा जा सकता है.

iPhone Air EMI पर 19,150 रुपये प्रति महीना से उपलब्ध है.

iPhone 17 Pro और Pro Max 21,650 रुपये प्रति महीना से खरीदे जा सकते हैं.

Apple Trade In प्रोग्राम के जरिए पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके 64,000 रुपये तक की सेविंग की जा सकती है.

रिटेलर्स के ऑफर और डिस्काउंट

इंग्राम माइक्रो आईफोन (Ingram Micro) iPhone 17 पर 6,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक और बाकी मॉडल्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक दे रहा है. साथ ही 24 महीने तक No Cost EMI की सुविधा भी है.

क्रोमा (Croma) और विजय सेल्स (Vijay Sales) iPhone 17 पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट और बाकी मॉडल्स पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. Vijay Sales पर EMI 4,471 रुपये/महीना से शुरू होती है.

रिलायंस डिजिटल ( Reliance Digital) भी बैंक ऑफर और कैशबैक मैच कर रहा है.

रेडिंगटन (Redington) iPhone 17 पर 6,000 रुपये तक का कैशबैक और 7,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रहा है. Pro और Air मॉडल्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा.

आज से iPhone 17 सीरीज और बाकी नए Apple प्रोडक्ट्स की सेल शुरू हो चुकी है. चाहे आप Apple Store से खरीदें या ऑनलाइन रिटेलर से, आपको बैंक ऑफर, EMI प्लान और एक्सचेंज ऑफर का फायदा मिलेगा. अगर आप नए iPhone 17 या Apple Watch लेने की सोच रहे हैं, तो ये सही समय है क्योंकि लॉन्च के साथ ही कई शानदार ऑफर और डिस्काउंट उपलब्ध हैं.

