इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ने पर ये इंस्टेंट लोन ऐप्स आएंगे काम, तुरंत मिलेगी 50,000 रुपये तक की मदद

आज के समय में जब भी अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है चाहे घर की मरम्मत करनी हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो इंस्टेंट लोन ऐप्स सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका लगता है. इनके जरिए आप 50,000 रुपये तक का लोन कुछ ही मिनटों या घंटों में ले सकते हैं. इनका सबसे बड़ा फायदा है कि न तो बैंक की लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और न ही ज्यादा डॉक्यूमेंट जमा करने की झंझट होती है. यही वजह है कि लोग इन्हें पर्सनल लोन का सबसे तेज और आसान विकल्प मानने लगे हैं.
50,000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन
इंस्टेंट लोन पर्सनल लोन की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें बहुत जल्दी, यानी बस कुछ मिनटों या घंटों में प्रोसेस कर दिया जाता है.अगर आपको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के अमाउंट की जरूरत है, तो ये ऐप्स आपका ये काम मिनटों में कर सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं, 50,000 रुपये तक के लिए, टॉप 5 इंस्टेंट लोन ऐप्स कौन से हैं...
1. LazyPay: इस ऐप की मदद से आप 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का इंस्टेंट लोन पा सकते हैं. ब्याज दर 18% सालाना है और रीपेमेंट टेन्योर काफी फ्लेक्सिबल है, जो 3 महीने से लेकर अधिकतम 24 महीने तक हो सकता है.
2.Zest Money: 5 लाख रुपये तक का लोन, 14% सालाना ब्याज दर पर मिल सकता है और आप 3 से 36 महीनों तक का रीपेमेंट टेन्योर चुन सकते हैं. पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है.
3. mPokket: इसका प्रोसेस इतना तेज है कि सिर्फ 7 मिनट में आपके लोन को मंजूरी मिल सकती है. आपको 0% से 4% तक की मासिक ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का तुरंत लोन मिल सकता है. रीपेमेंट टेन्योर 1 से 12 महीनों तक का है.
4.PaySense: इस ऐप की मदद से आप 3% मासिक ब्याज दर पर 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. रीपेमेंट टेन्योर 3 महीने से 48 महीने तक है.
5.Kredit Bee: 6,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन, 12% से 28.5% सालाना ब्याज पर ले सकते हैं. रीपेमेंट टेन्योर 6 से 60 महीने तक का है. इस लोन के लिए आवेदन करने वालों की मंथली सैलरी कम से कम 10,000 रुपये होनी चाहिए.
इंस्टेंट लोन के फायदे
तुरंत मंजूरी और डिसबर्समेंट: पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण, लोन मिनटों या कुछ घंटों में बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है.
ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं: 50 हजार तक के लोन के लिए सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ चाहिए होता है. किसी फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और कुछ घंटों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है.
कोई गारंटी नहीं: ये लोन अनसिक्योर्ड हैं, इसलिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है.
फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन: आप 3 से 24 महीनों में अपनी सुविधा के मुताबिक लोन चुकता कर सकते हैं.
क्रेडिट स्कोर में सुधार: समय पर लोन चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, जिससे भविष्य में लोन लेना आसान हो जाता है.
इंस्टेंट लोन के लिए कैसे करें आवेदन ?
- सबसे पहले एक भरोसेमंद लैंडर चुनें.
- एलिजिबिलिटी पता करने के लिए न्यूनतम इनकम जैसी शर्तें जांचें
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें
- PAN कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- वेरिफिकेशन के बाद, लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा.
