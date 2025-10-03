Tatkal Ticket Booking: दिवाली-छठ पर कन्फर्म ट्रेन टिकट चाहिए? ऐसे मिनटों में बुक करें तत्काल टिकट, जानें आसान तरीका

देश में रोजाना करीब 2.5 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. त्योहारों के दौरान यह भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है. खासकर दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में ट्रेनों में कंफर्म सीट (Confirm Train Tickets) पाना मुश्किल हो जाता है. ज्यादातर लोग तो महीनों पहले टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कई बार काफी कोशिश करने के बाद भी टिकट मिल नहीं पाती है. ऐसे समय में सबसे आसान जरिया तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking) का लगता है.

भारतीय रेलवे ने हाल ही में तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों (Tatkal Ticket Booking Rules) में बदलाव किया है. अगर आप भी दिवाली या छठ पर ट्रेन से सफर की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है.

तत्काल टिकट बुकिंग का सही टाइम

तत्काल टिकट सफर की तारीख से एक दिन पहले बुक (Tatkal Ticket Booking Time) किया जाता है. हालांकि, AC और स्लीपर क्लास की तत्काल टिकट बुकिंग टाइमिंग अलग-अलग है.AC कोच की बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है.वहीं, स्लीपर क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है.

बता दें कि तत्काल कोटा लिमिटेड होता है और टिकट कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाते हैं. अगर आप बुकिंग टाइम मिस कर गए तो कन्फर्म सीट मिलना बहुत मुश्किल है.

आधार लिंक और OTP वेरिफिकेशन अब जरूरी

1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार लिंक और ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है.इसके साथ ही 15 जुलाई 2025 से रेलवे ने एक और नया नियम लागू किया है. अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन करना होगा.

इसका मतलब है कि टिकट बुकिंग के दौरान आपके मोबाइल पर OTP आएगा और जब तक आप इसे एंटर नहीं करेंगे, टिकट बुकिंग पूरी नहीं होगी. यह नियम ऑनलाइन बुकिंग, रेलवे काउंटर और ऑथराइज्ड एजेंट्स सब पर लागू है.

अब तत्काल टिकट के लिए यात्रियों को मिलेगी प्रायोरिटी

त्योहारों में आम यात्रियों को प्रायोरिटी देने के लिए रेलवे ने ऑथराइज्ड एजेंट्स पर शुरुआती समय में रोक लगा दी है.AC तत्काल टिकट के लिए एजेंट सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे.नॉन-AC तत्काल टिकट के लिए यह रोक सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक लागू रहेगी.इससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट पाने का ज्यादा मौका मिलेगा.

तत्काल टिकट बुक करने का आसान तरीका (Tatkal Ticket Booking Online)

अगर आप खुद तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप है.

सबसे पहले IRCTC वेबसाइट या ऐप में लॉगइन करें. यात्रा की तारीख, स्टेशन और क्लास सिलेक्ट करें. कोटा ऑप्शन में "Tatkal" चुनें. ट्रेन और क्लास चुनकर "Book Now" पर क्लिक करें. यात्री का नाम, उम्र और बाकी डिटेल भरें. मोबाइल पर आए OTP को एंटर करें. पेमेंट करके टिकट कन्फर्म करें. पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जैसे कई विकल्प मिलते हैं.

स्पेशल ट्रेनों पर भी रखें नजर

रेलवे हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है. अगर आपको सामान्य ट्रेनों में कन्फर्म सीट नहीं मिल रही है तो स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक करने की कोशिश करें. इन ट्रेनों में कन्फर्म सीट मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं.

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए इन बातों का रखें ध्यान

बुकिंग टाइम से पहले IRCTC अकाउंट में लॉगइन कर तैयार रहें.

आधार लिंक और OTP वेरिफिकेशन पहले से कर लें.

इंटरनेट कनेक्शन तेज होना चाहिए वरना सीटें फुल हो सकती हैं.

जरा सी देरी आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में डाल सकती है.

अगर सीधी रूट की ट्रेन में टिकट न मिले तो अल्टरनेटिव रूट की ट्रेन का ऑप्शन भी तैयार रखें.



त्योहार के दिनों में ट्रेन टिकट पाना किसी चैलेंज से कम नहीं है. अगर आप ऊपर बताए गए नियम और प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कन्फर्म टिकट मिलने के चांस काफी बढ़ जाएंगे.