वंदे भारत और शताब्दी समेत इन ट्रेनों के PNR नंबर की बदलेगी सीरीज! जानिए क्या होगा नया नियम और किस अंक से शुरू होगा नंबर

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और ट्रेन टिकटिंग सिस्टम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इसके तहत गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख प्रीमियम और एक्सप्रेस ट्रेनों के पीएनआर (PNR) नंबर की सीरीज में बदलाव किया जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत पीएनआर नंबर 10 अंकों का ही रहेगा, लेकिन इसकी शुरुआत 1, 3, 5 या 7 अंकों से हो सकती है. दिसंबर 2026 के तीसरे सप्ताह तक इसे लागू करने की योजना है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य PNR सिस्टम को और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाना है.

इन प्रमुख ट्रेनों पर पड़ेगा असर

गतिमान एक्सप्रेस

खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस

ताज एक्सप्रेस

शताब्दी एक्सप्रेस

नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस

एपी एक्सप्रेस

केरला एक्सप्रेस

तमिलनाडु एक्सप्रेस

कैसी होगी PNR नंबर की नई सीरीज और क्या होगा बदलाव?