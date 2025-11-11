सीनियर सिटिजन के लिए लोअर बर्थ पक्की! 99% लोग नहीं जानते टिकट बुकिंग का ये सीक्रेट ट्रिक

ट्रेन से सफर करने वाले सीनियर सिटिजन के लिए एक अच्छी खबर है. अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो हर बार ट्रेन टिकट बुक करते वक्त लोअर बर्थ यानी निचली सीट के लिए परेशान होते हैं, तो अब राहत की बात है. एक TTE (Travelling Ticket Examiner) ने IRCTC की वो सीक्रेट ट्रिक शेयर की है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते. इसमें बताया गया है कि कैसे सीनियर सिटिजन के लिए निचली सीट कंफर्म कराई जा सकती है. तो चलिए जानते हैं....

आखिर सीनियर सिटिजन को क्यों नहीं मिलती निचली सीट?

यह ट्रिक हाल ही में Reddit पर शेयर वीडियो में बताई गई है. वीडियो में एक TTE नई दिल्ली-दिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों को समझाते नजर आता है कि आखिर कई सीनियर सिटिजन को निचली सीट क्यों नहीं मिलती. उसने बताया कि ज्यादातर लोग टिकट बुक करते वक्त एक छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोअर बर्थ का फायदा नहीं मिल पाता.

TTE के मुताबिक, “अगर दो सीनियर सिटिजन एक साथ टिकट बुक करते हैं, तो दोनों को निचली सीट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. लेकिन अगर तीन या उससे ज्यादा सीनियर सिटिजन एक साथ टिकट बुक करते हैं, तो सिस्टम सभी को लोअर बर्थ नहीं दे पाता.”

इसलिए, उसने सलाह दी है कि अगर चार सीनियर सिटिजन एक साथ सफर कर रहे हैं, तो उन्हें दो-दो लोगों के हिसाब से अलग-अलग टिकट बुक करनी चाहिए. ऐसा करने से लोअर बर्थ मिलने के चांस लगभग कंफर्म हो जाते हैं.

IRCTC की इस सुविधा से भी लोअर सीट होगी कंफर्म

रेलवे टिकट बुकिंग के समय आपके सामने IRCTC पर एक ऑप्शन आता है “Book only if lower berth is available”. अगर लोअर बर्थ खाली नहीं है, तो सिस्टम अपने आप टिकट बुक नहीं करता. यह फीचर खास तौर पर उन यात्रियों के लिए मददगार है जो ऊपर की सीट पर चढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं.यह इसलिए लाया गया है कि सीनियर सिटिजन, 45 साल से ऊपर की महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं और दिव्यांग यात्रियों को निचली सीट प्राथमिकता से दी जा सके.

सीनियर सिटिजन और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

रेलवे ने TTEs को यह भी निर्देश दिया है कि अगर ट्रेन में लोअर बर्थ खाली रह जाए, तो सफर के दौरान उसे सीनियर सिटिजन, 45 साल से ऊपर की महिलाओं या दिव्यांग यात्रियों को ट्रांसफर कर दिया जाए. ताकि सभी यात्रियों को सुविधाजनक सफर मिल सके.

कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के कई बुजुर्ग एक साथ टिकट बुक करते हैं और बाद में सभी को ऊपर की सीट मिल जाती है. इससे उन्हें चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है. ऐसे में यह ट्रिक बेहद काम की है. अगर आप दो लोगों के ग्रुप में बुकिंग करते हैं, तो रेलवे सिस्टम में लोअर बर्थ अलॉटमेंट की संभावना सबसे ज्यादा रहती है.

अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग ट्रेन से सफर करते हैं और हर बार ऊपर की सीट मिलने से परेशान होते हैं, तो अगली बार टिकट बुक करते वक्त इस ट्रिक को जरूर अपनाएं. जैसे दो सीनियर सिटिजन के नाम पर अलग-अलग टिकट बुक करें. साथ ही, “Book only if lower berth is available” वाला ऑप्शन जरूर चुनें. इससे निचली सीट कंफर्म मिलने की संभावना लगभग पक्की हो जाएगी.