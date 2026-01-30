Indian Railways Free Facilities: ट्रेन टिकट के साथ फ्री में मिलती हैं ये 5 बड़ी सुविधाएं, क्या आपको पता है?

Indian Railways Free Facilities: भारत में हर दिन लाखों-करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कुछ तो रोज इसी से ऑफिस-स्कूल तक जाते हैं. एक शहर से दूसरे शहर जाने का ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है, यही कारण है कि भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी माना जाता है. हालांकि, ट्रेन से आने-जाने वाले बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे टिकट लेने के बाद उन्हें कई सुविधाएं बिल्कुल फ्री में देता है. ये सुविधाएं न सिर्फ सफर को आरामदायक बनाती हैं, बल्कि कई बार जरूरत के समय बड़ी मददगार भी होती हैं. ऐसे में अगर आप भी जल्द ही ट्रेन से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं या रोज आते-जाते हैं, तो आइए जानते हैं इन मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में-

मोबाइल रिपेयर के लिए देना है? पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना खतरे में पड़ सकता है आपका डेटा

स्टेशन पर वेटिंग रूम

अगर आपकी ट्रेन लेट है या अगली ट्रेन का इंतजार करना है, तो रेलवे यात्रियों को स्टेशन पर ही वेटिंग रूम की सुविधा बिल्कुल मुफ्त देता है. यहां आप आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं. कई बड़े स्टेशनों पर AC और नॉन-एसी वेटिंग रूम दोनों होते हैं. खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए यह सुविधा किसी राहत से कम नहीं होती है.

आज के समय में इंटरनेट की जरूरत किसे नहीं होती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे कई बड़े स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई की सुविधा देता है. इससे आप ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, टिकट से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं, जरूरी कॉल या ऑनलाइन काम कर सकते हैं. सिर्फ स्टेशन पर वाई-फाई से कनेक्ट करना होता है. इसके बाद आप बिना मोबाइल डेटा खर्च किए इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं.

अगर आपने AC कोच में टिकट बुक कराया है, तो किराये में पहले से ही कुछ सुविधाएं शामिल होती हैं. रेलवे आपको साफ चादर, तकिया और कंबल बिल्कुल मुफ्त देता है. इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है. रात की यात्रा में यह सुविधा बहुत काम आती है और सफर आरामदायक हो जाता है.

अगर ट्रेन में सफर के दौरान किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाए, तो रेलवे की तरफ से मेडिकल मदद भी मिलती है. जरूरत पड़ने पर अगले स्टेशन पर डॉक्टर बुलाया जाता है. रेलवे स्टाफ पूरी मदद करता है. बहुत से लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते, लेकिन यह टिकट के साथ मिलने वाली अहम सुविधा है.

इन सब से अलग सफर के दौरान किसी भी परेशानी में TTE, कोच अटेंडेंट, रेलवे हेल्पलाइन आपकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं. महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह सुविधा खास तौर पर फायदेमंद होती है.