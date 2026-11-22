Bihar to Delhi Special Train Timing: त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली से बिहार पहुंचे लोगों की अब दिल्ली वापसी की वजह से बिहार से दिल्ली के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार विशेष इंतजाम कर रहा है. इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने मुजफ्फरपुर जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक जोड़ी आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संख्या 05211 व 05212 चलाने की घोषणा की है. इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

कब-कब चलेगी ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन?

रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, गाड़ी संख्या 05211 मुजफ्फरपुर जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज यानी 22 नवंबर 2026 को मुजफ्फरपुर से रवाना होगी. वहीं, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 05212 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर जंक्शन स्पेशल ट्रेन कल यानी 23 नवंबर 2026 को आनंद विहार से प्रस्थान करेगी.

ये है ट्रेन का पूरा रूट और टाइमिंग

गाड़ी संख्या 05211 मुजफ्फरपुर जंक्शन से दोपहर 13:30 बजे खुलेगी और हाजीपुर (14:25), सोनपुर (14:40), पाटलिपुत्र (15:30), दानापुर (16:00), आरा (16:32), बक्सर (17:35), पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (19:30), प्रयागराज जंक्शन (22:55), गोविंदपुरी (03:00) और गाजियाबाद (12:00) होते हुए अगले दिन दोपहर 12:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 05212 आनंद विहार टर्मिनल से 23 नवंबर को दोपहर 15:45 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन गाजियाबाद (16:15), गोविंदपुरी (01:15), प्रयागराज जंक्शन (05:20), पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (08:40), बक्सर (10:00), आरा (11:00), दानापुर (11:33), पाटलिपुत्र (12:00), सोनपुर (12:48) और हाजीपुर (13:00) रुकते हुए अगले दिन दोपहर 15:00 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी.

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ट्रेन में लगेंगे सभी एसी कोच

यात्रियों के आरामदायक सफर को ध्यान में रखते हुए इस पूरी तरह से आरक्षित स्पेशल ट्रेन में फर्स्ट एसी (First AC), एसी 2 टियर और एसी 3 टियर के कोच लगाए गए हैं. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के ठहराव और समय की विस्तृत जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें या भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर विजिट करें.

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