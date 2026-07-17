विज्ञापन
विशेष लिंक

Hydrogen Train Fare: हाइड्रोजन ट्रेन का किराया सिर्फ 5 रुपया, प्लेटफॉर्म टिकट से भी सस्ता! जींद से सोनीपत के लगेंगे इतने रुपये

Hydrogen Trains fare and Route: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना बेहद सस्‍ता है. इस ट्रेन का किराया महज 5 रुपये से शुरू हो रहा है, जबकि जींद से सोनीपत के लिए भी बहुत कम किराया है. पूरी डिटेल अंदर पढ़ें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Hydrogen Train Fare: हाइड्रोजन ट्रेन का किराया सिर्फ 5 रुपया, प्लेटफॉर्म टिकट से भी सस्ता! जींद से सोनीपत के लगेंगे इतने रुपये
Hydrogen Train Fares Details: हाइड्रोजन ट्रेन का सफर कितना सस्‍ता होगा?
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

Hydrogen Train Fare starts from 5 Rupees: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने के लिए तैयार है. आज शुक्रवार, 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और अब जल्‍द ही ट्रेन आम लोगों के लिए चलने लगेगी. ट्रेन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. वहीं इस ट्रेन का किराया बेहद सस्‍ता रखा गया है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना प्‍लेटफॉर्म टिकट से भी सस्‍ता पड़ने वाला है. इस ट्रेन में शुरुआती किराया महज 5 रुपये रखा गया है, जो कि एक स्‍टेशन से अगले स्‍टॉपेज के बीच का हो सकता है. वहीं जींद से सोनीपत के टिकट के लिए यात्रियों को 25 रुपये देने पड़ सकते हैं. 

हरियाणा के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

ये ट्रेन जींद जंक्शन, गोहाना जंक्शन और सोनीपत को आपस में जोड़ेगी. दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए इसके रूट पर कई महत्वपूर्ण हॉल्ट दिए गए हैं, जिनमें जींद सिटी, पांडु पिंडारा जंक्शन, ललित खेड़ा हॉल्ट, भंभेवा, इसापुर खेड़ी हॉल्ट, बुटाना हॉल्ट, खंदराई हॉल्ट, रभड़ा हॉल्ट, लाठ हॉल्ट, मोहाना, बरवासनी हॉल्ट और सोनीपत न्यू शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hydrogen Train Fare Route, Hydrogen Train Fare, Rail Ticket, Rail Ticket Booking, Hydrogen Train Route
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com