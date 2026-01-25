पुराने स्मार्टफोन को CCTV कैमरे की तरह कैसे करें इस्तेमाल? ये रहा पूरा प्रोसेस, जान लें आसान तरीका

Old Smartphone Use: जैसे‑जैसे स्मार्टफोन नए एडवांस फीचर्स के साथ आते जा रहे हैं, लोग अक्सर अपना पुराना फोन ठीक‑ठाक काम करने के बावजूद बदल लेते हैं. ऐसे में पुराने फोन घर की अलमारी में पड़े‑पड़े धूल खाते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं यह धूल खा रहे स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते है. दरअसल, कुछ आसान स्टेप्स की मदद से आप इसे CCTV कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. दिलचस्प बात है कि, यह तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, इसे कोई भी आसानी से कर सकता है. आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस...

दो मोबाइल की जरूरत

इस हैक के लिए आपको दो मोबाइल फोन की जरूरत होगी. एक आपका पुराना स्मार्टफोन, जिसे आप अब रोजाना इस्तेमाल नहीं करते जो कैमरे की तरह काम करेगा. दूसरा आपका नया या मौजूदा स्मार्टफोन होगा, जो व्यूअर डिवाइस की तरह काम करेगा. इस फोन को आप अपने साथ रखेंगे और पुराने फोन के कैमरे की लाइव वीडियो देख पाएंगे.

मोबाइल ऐप करें डाउनलोड

अपने मोबाइल के ऐप स्टोर (Android के लिए Google Play Store या iPhone के लिए Apple App Store) से एक सिक्योरिटी कैमरा ऐप डाउनलोड करें. ऐसे कई ऐप Android और iOS दोनों के लिए उपलब्ध हैं. इसके लिए हमेशा किसी अच्छी रेटिंग वाले और भरोसेमंद डेवलपर के ऐप को ही चुनें. ध्यान रखें कि अच्छे सिक्योरिटी कैमरा ऐप में आमतौर पर ये फीचर्स मिलते हैं.

दूर से लाइव वीडियो देखना और रिकॉर्ड करना

वीडियो को फोन में सेव करना

मोशन डिटेक्शन

दोनों फोन में करें पेयरिंग

दोनों स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसे खोलें और अपने अकाउंट से लॉग इन कर लें. ध्यान रखें कि दोनों फोन में एक ही अकाउंट से लॉग‑इन करना जरूरी है. अब ऐप में दिए गए पेयरिंग के स्टेप्स को फॉलो करें. याद रखें, अलग‑अलग ऐप में पेयरिंग का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. इसके अलावा सेटअप के दौरान पुराने फोन को कैमरा डिवाइस के रूप में चुनें और नए या मौजूदा फोन को व्यूअर डिवाइस के रूप में सेट करें. इसके बाद आपका पुराना फोन सिक्योरिटी कैमरा की तरह काम करने लगेगा और आप नए फोन से उसे देख सकेंगे. पेयरिंग प्रोसेस होने के बाद दोनों फोन को एक बार सही से चेक कर लें कि सब सही से काम कर रहा है या नहीं. इसके बाद अपने ऐप में मोशन डिटेक्शन और नोटिफिकेशन सेटिंग्स को अपने अनुसार सेट कर लें.

इन चीजों का रखें ध्यान

हमेशा पुराने फोन को सुरक्षित और स्टेबल जगह पर रखें, ताकि व्यू क्लियर आ पाए.

इसके DIY हैक के लिए Wi-Fi कनेक्शन मजबूत होना बेहद जरूरी है, वरना कई glitch हो सकते है.



Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

