AC चलाने से पहले पढ़ें 8 Tips, न होगा गर्मी में ब्लास्ट और बिजली का बिल भी आएगा बेहद कम

गर्मियां आने को हैं, कुछ ही दिनों में सभी घरों में फिर AC चलने लग जाएंगे. लेकिन हर बार की ही तरह AC का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा. क्योंकि इसका सही इस्तेमाल न करने से यह बिजली का बिल बहुत बढ़ा सकता है और कभी-कभी खतरनाक हादसों की वजह भी बन सकता है. पिछले साल कई जगहों पर AC में आग लगने या फटने जैसी घटनाएं सामने आई थीं. इसलिए जरूरी है कि हम ठंडक का मजा लें, लेकिन समझदारी के साथ.

1. AC की सर्विस - गर्मी शुरू होने से पहले AC की सर्विस जरूर करवानी चाहिए. अगर फिल्टर गंदा है या कॉइल जाम है, तो मशीन ज्यादा गर्म हो सकती है, जिससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. साफ फिल्टर हवा को बेहतर तरीके से ठंडा करता है और बिजली की खपत भी कम करता है.

2. अलग पावर पॉइंट - AC को हमेशा अलग पावर पॉइंट में लगाएं. फ्रिज या माइक्रोवेव के साथ एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में प्लग करने से बिजली का लोड बढ़ सकता है. सही अर्थिंग और अलग कनेक्शन AC को सुरक्षित रखते हैं.

3. 24 डिग्री है सबसे सही - बहुत से लोग सोचते हैं कि 18 डिग्री पर AC चलाने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. इससे सिर्फ मशीन पर दबाव बढ़ता है और बिजली की खपत भी ज्यादा होती है. Bureau of Energy Efficiency के अनुसार 24 डिग्री सेल्सियस सबसे सही तापमान है. 24 डिग्री पर कमरा आरामदायक भी रहता है और बिजली बिल भी नियंत्रण में रहता है.

4. पंखा और AC साथ चलाएं - कई लोग मानते हैं कि AC के साथ पंखा चलाना बेकार है, लेकिन यह गलत है. पंखा ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैलाता है. इससे कमरा जल्दी और बराबर ठंडा होता है. AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिजली की बचत भी होती है.

5. धूप को रोकें - जब AC चालू हो, तो दिन में पर्दे बंद रखें. सीधी धूप कमरे का तापमान बढ़ा देती है, जिससे AC को ज्यादा काम करना पड़ता है. खिड़कियों पर रिफ्लेक्टिव फिल्म लगवाने से भी गर्मी बाहर ही रहती है. दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए और गर्म हवा अंदर न आए.

6. 5 स्टार AC लें - अगर आपका AC बहुत पुराना है, तो वह ज्यादा बिजली खा सकता है. नए 5-स्टार रेटिंग वाले AC लगभग 50 प्रतिशत तक कम बिजली खर्च करते हैं. बजट के अनुसार 4-स्टार AC भी अच्छा ऑप्शन है. जितने ज्यादा स्टार, उतनी ज्यादा बचत.

7. टाइमर और स्लीप मोड - अगर आप AC को घंटों चालू छोड़ देते हैं, तो यह आदत बदलनी चाहिए. सोते समय टाइमर या स्लीप मोड का इस्तेमाल करें. स्लीप मोड में AC धीरे-धीरे तापमान बढ़ाता है, जिससे आराम भी मिलता है और बिजली की बचत भी होती है. इसे 6 से 8 घंटे बाद अपने आप बंद होने के लिए सेट किया जा सकता है.

8. समझदारी से रहें ठंडे - गर्मी से राहत पाना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और बचत उससे भी ज्यादा जरूरी है. सही तापमान, नियमित सर्विस और समझदारी भरा उपयोग आपको AC ब्लास्ट जैसी घटनाओं से बचा सकता है और बिजली का बिल भी कम रख सकता है. इस गर्मी ठंडक का मजा लें, लेकिन स्मार्ट तरीके से.