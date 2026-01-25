पावर बैंक का रोजाना करते हैं इस्तेमाल? तो 4 बातें आपके लिए जानना है बेहद जरूरी

Powerbanks Safety Tips: स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने का डर आजकल हमें हमेशा पावर बैंक साथ रखने पर मजबूर कर देता है. चाहे ट्रैवल करना हो या ऑफिस जाना, यह छोटा‑सा डिवाइस अब हमारी रोजमर्रा की ज़रूरत बन चुका है. लेकिन कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करने या लोकल और सस्ते पावर बैंक का उपयोग करने से आग लगने या फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आप रोजाना पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो सुरक्षित रहने के लिए इससे जुड़ी 4 जरूरी बातों को जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इन सेफ्टी टिप्स के बारे में...

धूप में न छोड़ें और ऊंचाई से गिरने न दें

पावर बैंक में लगी लिथियम‑आयन बैटरी बहुत जल्दी आग पकड़ने या फटने वाली होती है, इसलिए इन्हें हीट से दूर रखना चाहिए. ऐसे में कभी भी पावर बैंक को धूप में न छोड़ें और ऊंचाई से गिरने न दें, क्योंकि इससे बैटरी को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा, अगर आपका पावर बैंक काफी पुराना हो गया है, तो उसकी बैटरी को समय पर बदलवा लें या नया पावर बैंक इस्तेमाल करें. पुरानी लिथियम‑आयन बैटरियां समय के साथ खतरनाक हो जाती हैं और हादसे का कारण बन सकती हैं.

पोर्ट्स कर लें चेक

फोन या पावर बैंक चार्ज करने से पहले उसके पोर्ट्स को ध्यान से चेक कर लें. खासकर बारिश के मौसम में नमी की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में चार्जिंग से पहले पोर्ट्स को सूखे कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लें. ऐसा करने से पावर बैंक या अन्य डिवाइस सुरक्षित तरीके से चार्ज होंगे और नुकसान का जोखिम कम हो जाएगा.

पावर बैंक को सही चार्जर से करें चार्ज

पावर बैंक को चार्ज करते समय उसकी चार्जिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है. आमतौर पर 10W से 22.5W तक का स्टैंडर्ड चार्जर पावर बैंक के लिए सही माना जाता है. अगर आपका पावर बैंक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप उसे फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं. सही चार्जर इस्तेमाल करने से पावर बैंक सुरक्षित तरीके से और जल्दी चार्ज होता है.

पावर बैंक को चार्ज करते समय समय‑समय पर चेक करते रहें कि वह ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है. अगर चार्जिंग के दौरान पावर बैंक बहुत ओवरहीट हो, तो उसे तुरंत चार्जर से हटा दें. ऐसा करने से आग लगने या फटने जैसे हादसों से बचाव किया जा सकता है.

