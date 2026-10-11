राशन लेते वक्त कम मिले अनाज या हो कोई परेशानी, तो न रहें चुप; तुरंत दर्ज ऐसे कराएं शिकायत

Ration Grievance Redressal Portal: पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश के करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त या रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है. कई बार डीलरों की ओर से कम तौलने, तय मात्रा से कम राशन देने या कोटे से जुड़ी दूसरी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती हैं. ऐसी किसी भी परेशानी को अनदेखा न करें, बल्कि तुरंत आधिकारिक मंचों पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समाधान की प्रक्रिया शुरू हो सके.

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से नागरिकों की सुविधा के लिए कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रमुख ऑफिशियल प्लेटफॉर्म

राशन संबंधी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या असुविधा होने पर नीचे बताए गए हेल्पलाइन नंबर, वॉट्सएप या आईवीआरएस के लिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

अन्न सहायता हेल्पलाइन

व्हाट्स ऐप नंबर: 9868200445

9868200445 आईवीआरएस नंबर: 14457

मेरा राशन ऐप

इस मोबाइल ऐप के जरिए आप राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी देखने के साथ-साथ सीधे अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.

पोर्टल पर भी कर सकते हैं शिकायत

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल का इस्तेमाल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उसकी लाइव स्थिति देखने के लिए किया जा सकता है.

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परेशानी को अनदेखा न करें

राशन आपका कानूनी अधिकार है, ऐसे में कम मात्रा मिलने या अधिक दाम वसूले जाने पर तुरंत सवाल उठाएं. ऑनलाइन पोर्टल्स और हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित खाद्य और रसद विभाग की ओर से उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है.

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