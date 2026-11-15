उत्तर प्रदेश में अब सरकारी राशन लेने के लिए कराना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगा राशन

UP Ration Card eKYC Update: उत्तर प्रदेश के उन तमाम नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है, जिन्होंने हाल ही में नया राशन कार्ड बनवाया है. दरअसल, राज्य सरकार के खाद्य और रसद विभाग ने जनहित में एक अहम सूचना जारी कर बताया है कि जिन परिवारों के नए राशन कार्ड बने हैं, उन्हें मिलने वाले मुफ्त या रियायती सरकारी राशन का लाभ उठाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया गया है. अगर समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आपको राशन वितरण के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग के मुताबिक, अगर आपका नया राशन कार्ड जारी हुआ है, तो यह जरूरी है कि आप राशन प्राप्त करने से पहले परिवार के सभी सदस्यों की eKYC प्रक्रिया को शत प्रतिशत पूरा करवा लें. विभाग का यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र लाभार्थियों तक ही खाद्यान्न पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है. बिना ई केवाईसी के पूरे परिवार का राशन कार्ड सक्रिय नहीं माना जाएगा. लिहाजा, ऐसे कार्ड धारक कोटे से राशन नहीं ले पाएंगे.

ऐसे कराएं eKYC

लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई केवाईसी करवाने के दो मुख्य विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपयोग कार्ड धारक अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं.

आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जा सकते हैं. वहां मौजूद ePOS मशीन के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवाकर आसानी से ई केवाईसी पूरी कराई जा सकती है.

अगर आप दुकान पर नहीं जाना चाहते, तो आप अपने स्मार्टफोन पर Mera eKYC ऐप या आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करके घर बैठे भी ऑनलाइन माध्यम से फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए ई केवाईसी कर सकते हैं.

किन बातों का रखें खास ख्याल?

केवल मुखिया ही नहीं, बल्कि राशन कार्ड में शामिल परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य की ई केवाईसी होना जरूरी है. अगर किसी भी सदस्य की ई केवाईसी लंबित रहती है, तो कोटे की दुकान पर आपका राशन वितरण रोका जा सकता है. अगर आपको इस प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी समस्या आती है, तो आप खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

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