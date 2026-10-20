जन औषधि केंद्र खोलकर शुरू करें अपना मेडिकल स्टोर, 5 लाख रुपये तक की मदद; जानें ऑनलाइन आवेदन का तरीका

अगर आपके पास ऊपर बताई गई चारों चीजें तैयार हैं, तो घर बैठे चार स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in खोलें और होमपेज पर Apply for Kendra विकल्प पर क्लिक करें.

अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और राज्य दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

सिस्टम में लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, उसमें अपनी जगह का विवरण, फार्मासिस्ट की जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

निर्धारित 5,000 रुपये की आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

फॉर्म सबमिट होने के बाद फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया की ओर से आवेदन की समीक्षा की जाएगी और अप्रूवल मिलते ही जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाएगी.

5 लाख की सब्सिडी भी देती है सरकार

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) की शुरुआत करने पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद और कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं. यह सहायता सीधे नकद सब्सिडी के रूप में न मिलकर मासिक लाभ और कुछ खास वर्गों के लिए एकमुश्त अतिरिक्त मदद के तौर पर दी जाती है, जो कुल मिलाकर 5 लाख रुपये तक हो सकती है. इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

मंथली इंसेंटिव

केंद्र संचालकों को हर महीने की जाने वाली दवाओं की कुल खरीद पर 20 प्रतिशत का इंसेंटिव मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति माह तय की गई है. इसके अलावा संचालकों को दवाओं की एमआरपी पर 20 प्रतिशत कमीशन भी मिलता है.

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विशेष श्रेणियों के लिए 2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता

अगर कोई नया केंद्र किसी पात्र व्यक्ति या विशेष क्षेत्र के अंतर्गत खोला जाता है, तो सरकार की ओर से 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त रिफंड या पुनर्भुगतान दिया जाता है. ये योजना महिला उद्यमी, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक के लिए है. इसके अलावा, कुछ विशेष क्षेत्र जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, पर्वतीय या हिमालयी क्षेत्र, द्वीप समूह और नीति आयोग की ओर से चिन्हित आकांक्षी जिले के संचालकों को भी ये लाभ दिया जाता है. इस 2 लाख रुपये में से 50 लाख रुपये दुकान के इंटीरियर, फर्नीचर और फिक्सचर तैयार करवाने के लिए दिए जाते हैं. इसके आलावा 50,000 रुपये कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट जैसी जरूरी तकनीकी व्यवस्थाएं करने के लिए दिए जाते हैं.

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