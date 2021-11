अभी तक Aadhaar से नहीं लिंक किया PAN, तो इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर फटाफट हो जाएगा काम

बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है. अगर आप उन्हें लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अंतिम तिथि के बाद अमान्य हो जाएगा.

ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

-सबसे पहले नए ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0 पर लॉग इन करें.

- होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद 'Our Services' टैब पर जाएं.

- इसके बाद, 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.

- लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी.

- अब इस नई विंडो पर, आपको अपना पैन, आधार नंबर, अपने आधार कार्ड के अनुसार नाम और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

- एक बार जब आप डीटेल्स भर देंगे और उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप 'I agree to validate my Aadhaar details' पर क्लिक करें.

- अगले स्टेप में अगर 'आधार कार्ड' में बिना तारीख और महीने के केवल जन्म का वर्ष लिखा है, तो 'I have only year of birth in Aadhaar card' वाले चेक बॉक्स पर टिक करें. अब 'Continue' पर क्लिक करें.

- अब अगले स्टेप में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा. ये OTP 15 मिनट तक ही वैलिड रहेगा. अब आपको इस OTP को अपने वेरिफिकेशन पेज पर दर्ज करना है. एक बार जब आप OTP दर्ज कर लेते हैं, तो 'Validate' विकल्प पर क्लिक करें.

- OTP डालते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा जो आपको आपके पैन और आधार के लिंक सबमिशन की जानकारी देगा.

इस तरह बस कुछ आसान स्टेप्स में आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकेंगे.

