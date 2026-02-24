विज्ञापन
गाड़ी का RC Free में कैसे Download करें, ये रहा पूरा प्रोसेस, मिनटों में मिल जाएगी Digital RC

डिजिटल RC आपके वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सरकारी मान्यताप्राप्त सॉफ्ट कॉपी होती है. यह डिजिटल साइन की हुई, पूरी तरह कानूनी रूप से वैध और हर जगह स्वीकार की जाती है.

Download Vehicle RC: अगर आपको कभी भी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जल्दी चाहिए, तो ऑनलाइन RC डाउनलोड करना बहुत काम आता है. इससे आपका समय भी बचता है और RTO के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. अब Parivahan और mParivahan जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपनी डिजिटल RC कभी भी, कहीं भी देख और डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं RC फ्री में डाउनलॉड कैसे करें.

डिजिटल RC बुक क्या होती है?

ऑनलाइन RC डाउनलोड करने से पहले यह जानना जरूरी है कि डिजिटल RC असल में क्या है? दरअसल, डिजिटल RC आपके वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सरकारी मान्यताप्राप्त सॉफ्ट कॉपी होती है. यह डिजिटल साइन की हुई, पूरी तरह कानूनी रूप से वैध और हर जगह स्वीकार की जाती है. ट्रैफिक चेकिंग, इंश्योरेंस क्लेम और वाहन सत्यापन जैसी जगहों पर यह RC बिना किसी दिक्कत के मान्य होती है.

RC ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

- ऑफिशियल परिवहन वेबसाइट पर जाएं- parivahan.gov.in

- ऑनलाइन सर्विसेज- गाड़ी से जुड़ी सर्विसेज पर जाएं.

- ड्रॉपडाउन से अपना राज्य चुनें.

- अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालें.

- अपनी गाड़ी की डिटेल्स देखने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें.

- डाउनलोड सेक्शन में RC डाउनलोड करें चुनें.

- मोबाइल OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.

- आपकी डिजिटल RC (PDF) बन जाएगी और डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएगी.

- यह भारत भर में RC बुक ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका खोजने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है.

दूसरा तरीका- mParivahan ऐप

अगर आप मोबाइल एक्सेस पसंद करते हैं, तो mParivahan जैसे ऐप आपकी डिजिटल RC को सुरक्षित रूप से देखने और स्टोर करने का एक तेज तरीका देते हैं. यह खासकर तब काम का है जब आप चलते-फिरते एक्सेस चाहते हैं.

