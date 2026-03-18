Samsung का नया धमाका! इतनी कम कीमत में निकाला पावरफुल फोन! Galaxy M17e 5G बना नया गेमचेंजर

Samsung ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Galaxy M17e 5G लॉन्च कर दिया है. यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में अच्छा परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और रोजमर्रा के कामों के लिए एक भरोसेमंद स्मार्टफोन चाहते हैं. कंपनी ने इस फोन की शुरुआती कीमत ₹13,999 रखी है, जिससे यह बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है.

बजट में दमदार परफॉर्मेंस और बड़ी बैटरी

Samsung की Galaxy M सीरीज भारत में काफी लोकप्रिय रही है, और Galaxy M17e 5G भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. इस फोन में परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, वीडियो देखने और गेमिंग के दौरान स्मूद एक्सपीरियंस देने में मदद करता है.

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh की बैटरी है. यह बैटरी पूरे दिन आराम से चल सकती है, चाहे आप गेम खेल रहे हों, वीडियो देख रहे हों या सोशल मीडिया चला रहे हों. इसका मतलब है कि बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम होगी, जो आज के यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है.

बड़ा डिस्प्ले और स्टाइलिश डिजाइन

Galaxy M17e 5G में 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. इसका फायदा यह है कि स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी स्मूद और शानदार लगता है. अगर आप Instagram, YouTube या गेमिंग ज्यादा करते हैं, तो यह फीचर आपको जरूर पसंद आएगा.

डिजाइन की बात करें तो फोन दो कलर ऑप्शन में आता है- Vibe Violet और Blitz Blue. इसके बैक पैनल में Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे मजबूत और हल्का बनाता है. फोन की मोटाई सिर्फ 8.2mm है, जिससे इसे पकड़ना आसान और आरामदायक लगता है.

कीमत और उपलब्धता

Galaxy M17e 5G के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं. 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ₹13,999 में मिलेगा, जबकि 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वर्जन ₹15,499 में उपलब्ध होगा. यह फोन 20 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इसे Samsung की वेबसाइट, Amazon और देशभर के रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा.

कैमरा और सॉफ्टवेयर फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक करने में सक्षम है. इसके साथ एक डेप्थ सेंसर भी मिलता है, जिससे पोर्ट्रेट फोटो बेहतर बनती हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 पर आधारित One UI 8 पर चलता है. इसमें Large Folders और Now Bar जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और आसान और स्मार्ट बनाते हैं.

सिक्योरिटी और अपडेट्स

Samsung ने इस फोन में सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा है. इसमें Samsung Knox Vault और Auto Blocker जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. कंपनी का कहना है कि इस फोन को 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स और 6 जनरेशन तक Android अपडेट्स मिलेंगे, जो इस प्राइस रेंज में एक बड़ी बात है.

