Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं? बस चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Ayushman Card Document: देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY). इस योजना के तहत पात्र लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है. इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है, जिससे गंभीर बीमारियों में भी लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी होता है. अच्छी बात यह है कि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और आप इसे घर बैठे मोबाइल फोन से आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी या इसका प्रोसेस क्या है-

आयुष्मान कार्ड क्या है?

आयुष्मान कार्ड एक सरकारी हेल्थ कार्ड है, जिसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था. इस कार्ड के जरिए देशभर के हजारों सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. यह कार्ड खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है.

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में Ayushman App डाउनलोड करना होगा.

ऐप खोलने के बाद अपनी पसंद की भाषा चुनें और Beneficiary विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर लॉगइन करें.

अब PM-JAY योजना चुनें, फिर अपना राज्य और जिला सेलेक्ट करें.

आधार नंबर डालने के बाद आपके परिवार के सदस्यों की लिस्ट दिखाई देगी.

जिनका कार्ड नहीं बना होगा, उनके नाम के आगे Authenticate लिखा होगा.

उस पर क्लिक कर आधार नंबर डालें, OTP भरें और फोटो क्लिक करें.

जरूरी जानकारी भरने के बाद e-KYC पूरी करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

आमतौर पर एक हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है और फिर आप ऐप से ही आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास

आधार कार्ड

राशन कार्ड

मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे.

इसके अलावा ई-श्रम कार्ड, श्रमिक कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र होने से पात्रता साबित करने में मदद मिल सकती है.

कार्ड बनने के बाद इलाज करवाना बहुत आसान हो जाता है. मरीज को सिर्फ अपना आयुष्मान कार्ड लेकर उस अस्पताल में जाना होता है जो इस योजना से जुड़ा हो. अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र कार्ड वेरिफाई करता है और इसके बाद इलाज बिना किसी पैसे के शुरू हो जाता है. पूरा इलाज कैशलेस और पेपरलेस होता है. ऐसे में अगर आप पात्र हैं, तो आज ही इस योजना का लाभ जरूर लें.