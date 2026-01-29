February Bank Holidays 2026: फरवरी में किस-किस दिन रहेंगे बैंक बंद? ये रही बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

February Bank Holidays 2026: साल का पहला महीना यानी जनवरी खत्म होने वाला है और इसके बाद दूसरे महीने फरवरी की शुरुआत हो जाएगी. अगर आपने भी फरवरी महीने के लिए बैंकों से जुड़े कुछ काम पेंडिंग रखें, तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, फरवरी 2026 में रविवार और शनिवार की छुट्टियों को मिलाकर देश के अलग-अलग राज्यों में कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. इस महीने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, महाशिवरात्रि जैसे कई त्योहार हैं, जिस दिन बैंक बंद रहेंगे. इसी कड़ी में आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि फरवरी के महीने में किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे, जिससे आप अपने कामों की प्लानिंग पहले से ही कर सकते हैं ताकि आखिरी समय में आपको कोई परेशानी न हो.

15 फरवरी 2026

15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है इसलिए देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

18 फरवरी 2026

गंगटोक में 18 फरवरी को बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन लोसार पर्व मनाया जाएगा. लोसार को तिब्बती नववर्ष भी कहा जाता है, और इसी मौके पर बैंक अवकाश रहेगा.

19 फरवरी 2026

छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर 19 फरवरी को बेलापुर, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन छुट्टी रहने के कारण इन शहरों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

20 फरवरी 2026

20 फरवरी 2026 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन राज्य दिवस (स्टेटहुड डे) मनाया जाता है. इस अवसर पर दोनों राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा.

डिजिटल बैंकिंग सर्विसज रहेंगी चालू

बैंक ग्राहक यदि अपनी बैंक से इंटरनेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग या व्हाट्सऐप बैंकिंग के लिए पहले से रेजिस्टर्ड हैं, तो वे इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके जरिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल वाले काम आसानी से किए जा सकते हैं. बैंकों की छुट्टी वाले दिन आप अकाउंट बैलेंस देखना, स्टेटमेंट निकालना, चेक बुक मंगवाना, बिल भरना, मोबाइल रिचार्ज करना, पैसे ट्रांसफर करना, होटल और ट्रैवल टिकट बुक करना, अपने खर्च का रिकॉर्ड देखना जैसी कई सुविधाओं का सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं.