हर महीने खुद कट जाते हैं अकाउंट से पैसे? जानें कैसे बंद करें UPI AutoPay

How to stop UPI AutoPay: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज और OTT जैसे कई सर्विसेज का इस्तेमाल करता है. इन सभी के बिल महीने या साल के हिसाब से आते हैं. समय पर पेमेंट हो जाए, इसी सुविधा के लिए NPCI ने UPI AutoPay की शुरुआत की थी. इसकी मदद से तय तारीख पर पैसा अपने आप अकाउंट से कट जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हर महीने अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं. या कई बार हम किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बाद में हमें उसकी जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी उसके लिए पैसे कटते रहते हैं. अब, ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इसे कैसे रोका जाए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

UPI AutoPay क्या है?

UPI AutoPay एक ऐसा फीचर है, जिससे बार-बार होने वाले पेमेंट अपने आप हो जाते हैं. जैसे बिजली का बिल, मोबाइल पोस्टपेड, OTT सब्सक्रिप्शन या कोई ऐप सर्विस. एक बार अनुमति देने के बाद तय रकम अपने आप कटती रहती है.

अगर आप PhonePe या किसी और UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि AutoPay किन सर्विसेज के लिए एक्टिव है.

सबसे पहले अपना UPI ऐप खोलें.

ऊपर बाएं कोने में अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.

अब Payment Management सेक्शन में जाएं.

यहां आपको AutoPay का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

अब, आपको उन सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखेगी जिनके लिए AutoPay चालू है.

किसी भी सर्विस पर क्लिक करें.

अगर आप अस्थायी रूप से रोकना चाहते हैं तो Pause AutoPay चुनें.

पूरी तरह बंद करना है तो नीचे स्क्रॉल करके Delete AutoPay पर टैप करें.

आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या मैसेज के लिए नहीं, बल्कि बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का बड़ा जरिया बन चुका है. कई बार हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और जरूरी परमिशन दे देते हैं. बाद में ऐप हटाने के बावजूद AutoPay चालू रह सकता है और पैसे कटते रहते हैं.

ऐसे में हर 2-3 महीने में AutoPay लिस्ट जरूर चेक करें. अनजान या इस्तेमाल न होने वाली सर्विस का AutoPay तुरंत हटाएं और ऐप को परमिशन देने से पहले ध्यान से पढ़ें.