Women’s Day 2026: तलाक के बाद महिलाओं को मिलते हैं ये अहम कानूनी अधिकार, हर महिला को होनी चाहिए जानकारी

Women’s Day 2026: समाज में आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि तलाक के बाद कानून उन्हें कई तरह की सुरक्षा और अधिकार देता है. अगर महिलाओं को अपने अधिकारों की सही जानकारी हो, तो वे मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित रह सकती हैं.

तलाक के बाद महिलाओं को मिलते हैं ये कानूनी अधिकार

Women's Day 2026: हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ-साथ उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने का भी अवसर होता है. समाज में आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि तलाक के बाद कानून उन्हें कई तरह की सुरक्षा और अधिकार देता है. अगर महिलाओं को अपने अधिकारों की सही जानकारी हो, तो वे मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित रह सकती हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपको कुछ ऐसे ही अधिकारों के बारे में बता रहे हैं.

तलाक के बाद आर्थिक मदद का अधिकार

तलाक के बाद सबसे बड़ी चिंता अक्सर आर्थिक सुरक्षा की होती है. इसी वजह से कानून महिलाओं को भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) लेने का अधिकार देता है. अगर महिला की आय कम है या वह खुद अपना खर्च नहीं चला पा रही है, तो वह अदालत से आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है.

अदालत यह तय करते समय कई बातों को देखती है, जैसे पति और पत्नी की कमाई, शादी कितने समय तक चली, दोनों की उम्र और स्वास्थ्य और बच्चों की जिम्मेदारी किसके पास है. कई मामलों में अदालत हर महीने एक निश्चित रकम देने का आदेश देती है, जबकि कुछ मामलों में एक बार में पूरी राशि भी तय की जा सकती है. अगर पति तय की गई रकम देने से इनकार करता है, तो अदालत उसके खिलाफ कानूनी कदम उठा सकती है.

रहने के लिए सुरक्षित जगह का अधिकार

तलाक की प्रक्रिया के दौरान कई महिलाओं को यह डर रहता है कि उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा. लेकिन भारतीय कानून महिलाओं को इस मामले में सुरक्षा देता है. महिला को उस घर में रहने का अधिकार होता है जहां वह अपने पति के साथ रह रही थी, भले ही उस घर का मालिकाना हक उसके नाम पर न हो.

अगर ससुराल पक्ष की ओर से किसी तरह का दबाव, झगड़ा या घरेलू हिंसा होती है, तो महिला अदालत से सुरक्षा की मांग कर सकती है. जरूरत पड़ने पर अदालत महिला के लिए अलग सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी करा सकती है.

बच्चों की देखभाल और कस्टडी से जुड़े अधिकार

तलाक के मामलों में बच्चों की जिम्मेदारी सबसे जरूरी मुद्दों में से एक होती है. अदालत फैसला करते समय माता-पिता की इच्छा से ज्यादा बच्चे के हित को प्राथमिकता देती है. बच्चे की उम्र, उसकी पढ़ाई, देखभाल और भावनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है.

अक्सर छोटे बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि शुरुआती उम्र में मां की देखभाल ज्यादा जरूरी होती है. हालांकि, हर मामले में अदालत परिस्थितियों के आधार पर फैसला करती है. कस्टडी में यह भी तय होता है कि बच्चे के भविष्य से जुड़े फैसले कौन लेगा और बच्चा किसके साथ रहेगा.

महिला दिवस के अवसर पर यह समझना जरूरी है कि कानून महिलाओं को कई तरह की सुरक्षा देता है. अपने अधिकारों की जानकारी होने से महिलाएं जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूती के साथ कर सकती हैं.

