WhatsApp की ये सेटिंग ON है तो आपकी चैट सेफ नहीं है, अभी बदलें वरना हो सकता है नुकसान

WhatsApp Safety Tips: वाट्सएप आज देश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप है. पर्सनल चैट से लेकर ऑफिस की बातें, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ इसी पर शेयर किया जाता है. ऐसे में चैट की प्राइवेसी बहुत जरूरी हो जाती है. लेकिन बहुत कम यूजर्स जानते हैं कि अगर आपके WhatsApp की एक सेटिंग ON है, तो आपकी चैट प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कौन-सी सेटिंग है रिस्की?

यह सेटिंग है WhatsApp Chat Backup. अक्सर लोग अपनी चैट का बैकअप Google Drive या iCloud पर ON रखते हैं ताकि फोन बदलने या खराब होने पर चैट वापस मिल सके. लेकिन यहीं से प्राइवेसी का रिस्क शुरू होता है. दरअसल, वाट्सएप की चैट वैसे तो End-to-End Encrypted होती है, यानी भेजने और पाने वाले के अलावा कोई चैट नहीं पढ़ सकता है. लेकिन जब आपकी चैट का बैकअप Google Drive या iCloud पर सेव होता है, तो वह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के बाहर चला जाता है. इसका मतलब है कि अगर कोई आपके Google या Apple अकाउंट तक पहुंच बना ले, तो आपकी वाट्सएप चैट भी एक्सेस हो सकती है.

बैकअप फाइल पूरी तरह end-to-end encrypted नहीं होती हैं. Google या iCloud अकाउंट हैक होने पर चैट लीक हो सकती है. ऐसे में OTP, बैंक डिटेल्स, पर्सनल फोटो और प्राइवेट बातें खतरे में पड़ सकती हैं.

इसके साथ ही फोन खोने के बाद भी अकाउंट से छेड़छाड़ का खतरा रहता है.

आप 1 मिनट में ये सेटिंग चेक कर सकते हैं. इसके लिए-

सबसे पहले फोन में वाट्सएप खोलें.

ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें.

Settings > Chats > Chat Backup पर जाएं.

यहां देखें कि बैकअप ON है या OFF.

अगर बैकअप बहुत जरूरी नहीं है, तो इसे Manual पर रखें या Google Drive/iCloud से पूरी तरह डिसेबल कर दें.

अगर आप WhatsApp का इस्तेमाल प्राइवेट बातचीत के लिए करते हैं, तो ये कदम जरूर अपनाएं. इसके लिए-

Two-Step Verification ऑन करें.

फोन में मजबूत Screen Lock और App Lock लगाएं.

Google या Apple अकाउंट में भी 2-Factor Authentication चालू रखें.

अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर कभी क्लिक न करें.

ध्यान रखें, WhatsApp सुविधाजनक है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपकी प्राइवेसी पर भारी पड़ सकती है. अगर आपकी चैट में पर्सनल या सेंसिटिव जानकारी रहती है, तो Chat Backup सेटिंग आज ही चेक करें और जरूरत न हो तो उसे बंद कर दें.