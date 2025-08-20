SBI, HDFC, PNB समेत इन बड़े बैकों ने घटाईं ब्याज दरें, जानिए कहां मिल रहा सबसे सस्ता होम लोन ,चेक करें रेट्स

अगर होम लोन की भारी-भरकम EMI अगर आपकी जेब ढीली कर रही है, तो आपके लिए खुशखबरी है.आरबीआई की अगस्त 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग (MPC) के बाद देश के कई बैंकों ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में कटौती करने का फैसला किया है.इनमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं.

MCLR क्या होता है?

मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) एक बेंचमार्क रेट होता है. इसके तहत बैंक अपने फ्लोटिंग रेट लोन, जैसे - होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का ब्याज तय करते हैं. MCLR में कमी से EMI का अमाउंट घटने के अलावा लोन पीरियड भी कम हो सकता है, जो मौजूदा उधारकर्ताओं को बड़ी राहत पहुंचा सकता है.

लेकिन आपको बता दें कि MCLR नए लोन्स पर लागू नहीं होता है. क्योंकि नए फ्लोटिंग-रेट लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से लिंक होते हैं. बैंक पुराने ग्राहकों को MCLR से EBLR में शिफ्ट होने का ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं.

यहां हम आपको उन 5 बैंकों के बारे में जो अगस्त 2025 में ब्याज दरें घटाकर ग्राहकों को सबसे सस्ता लोन (Cheapest Home Loans) ऑफर कर रहे हैं...

किस बैंक ने कितनी ब्याज दरें घटाईं

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) : देश के सबसे बड़े बैंक ने MCLR में 5 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती की है. एसबीआई का MCLR फिलहाल 7.9% से 8.85% के बीच है. जबकि पहले ये 7.95% से 8.9% के बीच थीं. नई दरें 15 अगस्त 2025 से लागू हो गई हैं. HDFC बैंक : देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का MCLR 8.55% से 8.75% के बीच है. ये नई दरें 7 अगस्त 2025 से लागू हो गई हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा : बैंक की नई दरें भी 12 अगस्त 2025 से लागू हो गई हैं. बैंक का ओवरनाइट MCLR, 8.10% से घटाकर 7.95% कर दिया गया है. इस बीच एक महीने का MCLR अब 7.95% हो गया है, जो पहले 8.30% था. इसके अलावा 3 महीने का MCLR 8.35% और 6 महीने का MCLR 8.65% होगा. जबकि बैंक का एक साल का MCLR अब 8.8% हो गया है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) : पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई की पॉलिसी से पहले ही 1 अगस्त 2025 को अपने सभी टेन्योर पर MCLR को 5 बेसिस प्वाइंट घटा दिया था. इसका ओवरनाइट MCLR फिलहाल 8.15% है, जबकि वन-ईयर MCLR 8.85% और तीन साल का MCLR 9.15% हो गया है. इंडियन ओवरसीज बैंक : बैंक की नई दरें 15 अगस्त 2025 से लागू हो गई हैं. मौजूदा समय में इसका ओवरनाइट MCLR 8.05% है. इसके अलावा एक महीने का MCLR 8.3% और एक साल का MCLR 8.9% हो गया है.

होम लोन पर ब्याज दरें घटाने (Home Loan Interest Rate Cut) का सीधा फायदा इन बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा यानी अगर इन बैंकों में आपका होम, पर्सनल और कार सहित किसी तरह का लोन चल रहा है तो आपके लोन की EMI अब पहले से कम हो सकती है. जिससे आप भारी बचत कर पाएंगे.

