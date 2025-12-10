RBI के फैसले के बाद HDFC, PNB समेत 6 बड़े बैंकों ने घटाईं ब्याज दरें, जानिए किस बैंक से मिलेगा सबसे सस्ता लोन, देखें नए रेट्स

घर खरीदने का प्लान बनाने वाले लोगों के लिए ये दिसंबर काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. RBI ने दिसंबर की पॉलिसी में रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट घटा दिया और इसी वजह से कई बड़े बैंकों ने तुरंत अपने होम लोन की ब्याज दरें भी कम कर दी हैं. फरवरी 2025 से अब तक RBI कुल 1.25 प्रतिशत तक रेपो रेट घटा चुका है और अब ये 5.25 प्रतिशत पर आ गया है. इसी का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने लगा है.

अब EMI कम हो रही है, लोन सस्ता हो रहा है और नए खरीदारों के लिए घर लेना पहले की तुलना में काफी आसान बन रहा है. बैंक अपने ग्राहकों को सस्ता लोन (Cheapest Home Loans) ऑफर कर रहे हैं.

अगर आपका 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए चल रहा है, तो ब्याज दर 8.5% से 7.25% होने पर EMI में करीब 3900 रुपये की बचत हो रही है.

क्यों सस्ते हुए लोन?

रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों की लेंडिंग कॉस्ट कम होती है. RBI ने साफ कहा है कि पब्लिक और प्राइवेट बैंक, दोनों को ये फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए. इसी वजह से कई बैंक RLLR, RBLR और MCLR जैसी लेंडिंग रेट कम कर रहे हैं.

महंगाई कम हो रही है, बाजार अच्छा चल रहा है और लिक्विडिटी भी ठीक है. इसलिए RBI ने इस साल लगातार रेट कट्स किए. फरवरी, अप्रैल और जून के बाद अब दिसंबर में भी कटौती हुई है. यही वजह है कि होम लोन पर ब्याज दरें (Home Loan Interest Rate Cut) 2025 की शुरुआत की तुलना में काफी सस्ते हो चुके हैं.

अब किन बैंकों ने घटाईं ब्याज दरें? यहां देखें नए रेट्स

1. HDFC Bank ने MCLR कम किया

HDFC Bank ने अपने MCLR में 5 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती की है.

अब बैंक का MCLR अलग-अलग टेन्योर के हिसाब से 8.30% से 8.55% तक है.

इससे MCLR से जुड़े लोन वालों की EMI में राहत मिलेगी.

2. PNB ने RLLR घटाया

पंजाब नेशनल बैंक ने अपना RLLR 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है.

ये रेट 6 दिसंबर 2025 से लागू है.

RLLR सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट माना जाता है, इसलिए इस कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है.

3. Bank of Baroda ने BRLLR घटाया

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना बेंचमार्क रिटेल लोन लेंडिंग रेट 8.15% से घटाकर 7.90% कर दिया है.

इससे नए ग्राहकों को काफी सस्ता होम लोन मिल रहा है.

4. Indian Bank ने RLLR कम किया

इंडियन बैंक ने अपना RLLR 8.20% से घटाकर 7.95% कर दिया है.

ये रेट भी 6 दिसंबर से लागू हो गया है.

5. Bank of India ने RBLR में कटौती की

बैंक ऑफ इंडिया ने अपने RBLR को 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है.

ये बदलाव 5 दिसंबर 2025 से लागू हो चुका है.

6. Bank of Maharashtra ने सबसे सस्ता होम लोन दिया

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन रेट 7.35% से घटाकर 7.10% कर दिए हैं.

ये बाजार में इस समय सबसे सस्ता होम लोन माना जा रहा है.

साथ ही, बैंक ने कार लोन रेट भी कम किए हैं और प्रोसेसिंग फीस पर भी छूट दी है.

आपको क्या करना चाहिए?

अगर आपका होम लोन चल रहा है या आप नया लोन लेने जा रहे हैं, तो ये कदम आपको पैसा बचाने में मदद करेंगे:

अपनी लोन रीसेट डेट चेक करें.

नए रेट्स को अपने बैंक से मैच करें.

EMI कम करवाना चाहें या टेन्योर घटाना चाहें दोनों में से जो अच्छा लगे चुनें.

अगर आपका लोन पुरानी MCLR या बेस रेट पर है, तो रिपो लिंक्ड लोन में शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं.

नए लोन वालों को मिलेगा तुरंत फायदा

नए ग्राहकों के लिए बैंक अपनी कार्ड रेट्स तुरंत अपडेट कर देते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम ब्याज का फायदा मिलता है.लेकिन पुराने ग्राहकों को ये फायदा उनकी अगले रीसेट डेट पर मिलेगा.अगर आपके बैंक ने अब तक रेट कम नहीं किए हैं, तो अगले कुछ दिनों में और बैंक ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में होम लोन को लेकर फिर से कंपटीशन बढ़ रहा है.

2026 में घर खरीदना होगा थोड़ा आसान

इस पूरे साल 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती ने होम लोन की कॉस्ट को काफी कम किया है.अब EMI हल्की हो रही है और घर लेने का माहौल भी बेहतर बन रहा है.अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि रेट अभी भी नीचे हैं और आने वाले महीनों में और बैंक अपने रेट्स अपडेट कर सकते हैं.