RBI ने नहीं घटाई ब्याज दर, लेकिन होमबायर्स के लिए फिर भी बचत का मौका! जानें कैसे घटाएं होम लोन की EMI

होम लोन लेने वालों को इस बार रिजर्व बैंक (RBI) से किसी नई राहत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. RBI ने अगस्त की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) बैठक में रेपो रेट (RBI Repo Rate)को 5.5% पर स्थिर बनाए रखा है. यानी अब होम लोन की ईएमआई (Home Loan EMIs) में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा.

इससे पहले RBI ने इस साल लगातार तीन पॉलिसी मीटिंग में कुल 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी, लेकिन इस बार गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पिछली कटौती का असर अभी भी सामने आ रहा है. इसलिए ब्याज दरों को फिलहाल जस का तस रखने का फैसला लिया गया.(Home Loan Interest Rates)

क्या आपकी EMI बढ़ेगी या घटेगी?

रेपो रेट न घटने का सीधा मतलब ये है कि बैंक भी अपनी ब्याज दरों में तुरंत कोई बदलाव नहीं करेंगे. यानी जो लोग सोच रहे थे कि EMI और कम होगी, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.हालांकि, EMI में राहत न मिलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते.

अगर आपका होम लोन अभी भी ज्यादा ब्याज दर(home loan Interest rate) पर चल रहा है, तो बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन आपके लिए बड़ा फायदा पहुंचा सकता है.

बैलेंस ट्रांसफर से कैसे होगी भारी बचत?

मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 40 लाख रुपये का होम लोन लिया है और उस पर 9% ब्याज दे रहे हैं. अगर आप इसे किसी ऐसे बैंक में ट्रांसफर करते हैं जो 7.75% की दर से लोन दे रहा है, तो आपकी EMI करीब 3,151 रुपये कम हो सकती है, और आपको लगभग 7.56 लाख रुपये की कुल ब्याज बचत हो सकती है.

इस समय कई बैंक बैलेंस ट्रांसफर के जरिए अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं. ऐसे में अगर आप अभी भी महंगा लोन चुका रहे हैं, तो ये आपके लिए सही मौका हो सकता है.

कौन से बैंक दे रहे हैं सस्ते होम लोन?

अब बात करें मौजूदा होम लोन दरों की, तो सरकारी बैंक अभी भी प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सस्ता लोन (Cheapest Home Loans) दे रहे हैं. अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ प्रमुख बैंकों की मौजूदा होम लोन ब्याज दर के बारे में बता दे रहे हैं.

सरकारी बैंक से मिलेगा सबसे सस्ता लोन

केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर 7.30% ब्याज दर ले रहे हैं.बैंक ऑफ बड़ौदा में ये दर 7.45%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में 7.50% और पंजाब नेशनल बैंक में 7.55% है.

वहीं अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें, तो ICICI बैंक की दर 7.70% या उससे ज्यादा है, HDFC बैंक में 7.90%, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.99% या उससे ज्यादा, एक्सिस बैंक में 8.35% और यस बैंक में ये दर 9.00% तक जा रही है.

जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइवेट बैंकों की दरें ज्यादा हैं, जबकि सरकारी बैंक सस्ते लोन ऑफर कर रहे हैं. इसलिए लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना जरूर करें.

सिर्फ होम लोन ही नहीं, बाकी लोन पर भी असर

रेपो रेट स्थिर रहने का असर सिर्फ होम लोन पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटो लोन, पर्सनल लोन और MSME लोन की दरों में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है.बैंकों की स्ट्रैटजी अब 'सेलेक्टिव लेंडिंग' की है – यानी जिन ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उन्हें कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है.

लोन लेने से पहले जरूर करें ये काम

EMI घटाना चाहते हैं तो बैलेंस ट्रांसफर पर जरूर विचार करें.

अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें.

क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें, जिससे कम ब्याज पर लोन मिल सके.

अगर नया लोन लेने की सोच रहे हैं, तो सरकारी बैंकों को प्राथमिकता दें.

अगर आप भी होम लोन की EMI से परेशान हैं, तो इन स्मार्ट तरीके से लोन मैनेज करके आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं.