GST में कटौती के बाद आज से नए रेट लागू, क्या सोना-चांदी होगा सस्ता? जान लें ये जरूरी बात

त्योहारों का सीजन आ गया है और हर कोई शॉपिंग के मूड में है. नवरात्रि के पहले दिन से ही GST 2.0 यानी नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं. सरकार इसे ‘ग्रेट सेविंग फेस्टिवल' बता रही है. मतलब यह कि अब कई प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं और लोगों की बचत भी बढ़ेगी. लेकिन इस बीच सोने की खरीदारी करने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या GST रेट में बदलाव के बाद सोना और चांदी भी अब सस्ता होगा.

त्योहारों में खासकर धनतेरस और दिवाली पर लोग सोना खरीदते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि GST कटौती का असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ेगा या नहीं. तो चलिए जानते हैं...

सोना-चांदी पर GST कितना है?

बता दें कि सरकार ने इस बार कई चीजों पर GST कम किया है, लेकिन सोना और चांदी उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. सोने और चांदी पर आपको पहले की तरह ही 3% GST देना होगा. इसमें 1.5% सेंट्रल GST और 1.5% स्टेट GST शामिल है. अगर आप ज्वैलरी खरीदते हैं तो सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज पर भी 5% GST अलग से लगेगा. लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपके सिर्फ 3% GST देना होगा.

यानि कि गोल्ड ज्वैलरी खरीदते समय सिर्फ सोने की कीमत नहीं जुड़ती, उसमें टैक्स और मेकिंग चार्ज भी ऐड होता है. यही वजह है कि GST रेट कट का फायदा सोने और चांदी की कीमत पर सीधे तौर पर नहीं मिलेगा.

सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं, ऐसे में खरीदारी करते वक्त कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.

सबसे पहले यह देखें कि सोना हॉलमार्क वाला है या नहीं. बिना हॉलमार्क के सोना लेना मतलब रिस्क लेना है.

सोने की शुद्धता भी समझनी चाहिए. 24 कैरट सोना पूरी तरह शुद्ध होता है लेकिन उससे गहने नहीं बनाए जा सकते. गहनों के लिए 22 कैरट और 18 कैरट सोना इस्तेमाल होता है और इनकी कीमत अलग होती है. इसलिए खरीदते समय शुद्धता और कीमत की सही तुलना करें.

इसके अलावा ज्वैलर से हमेशा लिखित बिल लें. इस बिल में सोने की शुद्धता, कैरट और अगर गहनों में नग लगे हैं तो उनकी जानकारी साफ लिखी होनी चाहिए. नग वाले गहनों का सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है.

निवेश और बचत का सही फैसला

त्योहारों में सोना खरीदना परंपरा भी है और निवेश भी. कीमतें भले ही हाई हों लेकिन अगर आप भरोसेमंद ज्वैलर से सही जांच-परख कर सोना खरीदते हैं तो यह लंबे समय में आपके लिए सुरक्षित निवेश साबित होगा.तो इस बार जब आप नवरात्रि, धनतेरस या दिवाली पर सोना खरीदने जाएं तो यह जरूर याद रखें कि GST रेट में कटौती का असर गोल्ड और सिल्वर पर नहीं पड़ा है. आपको पुराना ही 3% GST और ज्वैलरी पर मेकिंग चार्ज के हिसाब से टैक्स देना होगा.