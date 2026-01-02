Gold-Silver Prices Today: फिर उछला सोना-चांदी, खरीदने से पहले जान लें आज के ताजा भाव

Gold-SIlver Rates 2 January 2026: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद शुक्रवार को फिर से तेजी देखी गई. चांदी 4,000 की उछाल के साथ 2,41,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. वहीं सोना 1,100 रुपये बढ़कर 1,39,440 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुख की वजह से आज भाव में बढ़ोतरी देखी गई है.

फेडरल रिजर्व से हैं उम्मीदें

मिराए एसेट शेयरखान में जिंस मामलों के एक्सपर्ट प्रवीण सिंह ने बताया कि हाजिर सोना 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ 4,390 डॉलर पर रहा. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कमीं की उम्मीदों को देखते हुए बाजार पॉजिटिव हो रहा है.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट सौमिल गांधी ने कहा, "दुनियाभर के मार्केट में चांदी ने साल 2026 की धमाकेदार शुरूआत की है.

साल 2025 में सोने-चांदी ने किया कमाल

2025 में सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिया. इस दौरान की कीमतों में रिकॉर्ड 65 प्रतिशत की बढ़त देखी गई. चांदी ने 140 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया. इस धमाकेदार रिटर्न की वजह वैश्विक अस्थिरता, अमेरिकी टैरिफ और कई देशों के बीच युद्ध को माना जा रहा है.

एक्सपर्ट के अनुसार सुरक्षित निवेश के रूप में सोना-चांदी की मांग अभी बनी हुई है. रूस और यूक्रेन और अमेरिका-वेनेजुएला के बीच तनाव की वजह से निवेशक अब भी इन धातुओं में रुचि दिखा रहे हैं.

चांदी का स्टॉक हो रहा कम

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कई बड़े बाजारों में चांदी का स्टॉक लगातार कम हो रहा है, जिससे यह साफ होता है कि बाजार में चांदी की उपलब्धता सीमित होती जा रही है.

यह भी पढ़ें- सोना कितना सोना है? कितने कैरेट में कितना गोल्ड होता है, ये बात नहीं जानते होंगे आप

यह भी पढ़ें- भारत में कहां मिलता है सबसे ज्यादा सोना? जानें कौन कर सकता है यहां खुदाई