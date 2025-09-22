विज्ञापन
Gold Rate Today: नवरात्रि के पहले दिन सातवें आसमान पर पहुंचा सोना, जानिये सोने-चांदी का ताजा रेट

Gold Rate Today 22 September 2025: अगर आप इस समय गोल्ड या सिल्वर में निवेश करने या खरीदारी करने का सोच रहे हैं, तो ताजा रेट जानना आपके लिए जरूरी है.

Gold Silver Rate Today 22 September: त्योहार की शुरुआत पर सोना और चांदी दोनों ही और महंगे हो गए हैं. 
नई दिल्ली:

Gold Price Today 22 September 2025: नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से देशभर में GST 2.0 लागू हो गया है. इस नए सुधार से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और लगभग 370 प्रोडक्ट्स, जिनमें लाइफ सेविंग मेडिसिन भी शामिल हैं, पर टैक्स कम हो गया है. लेकिन दूसरी तरफ त्योहार की शुरुआत पर सोना और चांदी दोनों ही और महंगे हो गए हैं. 

अगर आप इस समय गोल्ड या सिल्वर में निवेश करने या खरीदारी करने का सोच रहे हैं, तो ताजा रेट जानना आपके लिए जरूरी है.

MCX पर सोने-चांदी की कीमत  (Gold-Silver Rate Today )

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार को सोने की कीमत (Gold Rate Today )रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई. गोल्ड का रेट 1400 रुपये यानी 1.27% बढ़कर 1,11,247 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पिछले हफ्ते शुक्रवार को यह 1,09,847 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

इसी तरह चांदी की कीमत (Silver Rate Today )भी नई ऊंचाई पर पहुंच गई. एमसीएक्स पर सिल्वर 2827 रुपये यानी 2.17% बढ़कर 1,32,665 रुपये प्रति किलो हो गई. शुक्रवार को यह 1,29,838 रुपये प्रति किलो बंद हुई थी.

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड हाई पर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है. पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती और आगे और कटौती के संकेत देने के बाद गोल्ड में तेजी देखने को मिली.

स्पॉट गोल्ड 0.7% बढ़कर 3709.29 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि इंट्राडे में यह 3711.55 डॉलर तक गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिका का गोल्ड फ्यूचर 1% बढ़कर 3743.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. सिल्वर का स्पॉट प्राइस भी 1.3% बढ़कर 43.64 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो 14 साल के हाई के करीब है.

निवेशकों की डिमांड से बढ़े दाम

सोने-चांदी की कीमतों को सेफ हेवन डिमांड यानी सुरक्षित निवेश की तलाश ने भी सपोर्ट किया है. जब मार्केट में अनिश्चितता होती है तो निवेशक गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाते हैं. भारत के शेयर बाजार में गिरावट और अमेरिकी H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी से आई टेंशन ने भी निवेशकों को गोल्ड-सिल्वर की तरफ खींचा है.

