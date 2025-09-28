विज्ञापन
सोना-चांदी के दाम और चढ़ेंगे, जानिए ऐसा क्यों बोल रहे मार्केट एक्सपर्ट

  • त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है
  • आगामी सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की संभावना बनी हुई है, लेकिन मुनाफावसूली भी हो सकती है
  • घरेलू त्योहारी मांग में बढ़ोतरी और कमजोर डॉलर के कारण सोने की कीमतों में मजबूती बनी रहने की संभावना है
त्योहारी सीजन के बीच भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है. आगामी हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मुनाफावसूली भी देखने को मिल सकती है. 

'मुनाफावसूली के बीच बरकरार रहेगी तेजी'

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के जिंस एवं मुद्रा शोध के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सोना और चांदी में मौजूदा सकारात्मक गति जारी रहेगी, हालांकि, सप्ताह के अंत में कुछ मुनाफावसूली से इनकार नहीं किया जा सकता. सोने की कीमतें सप्ताह के अंत में 3% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुईं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में उम्मीद से बेहतर आर्थिक आंकड़ों ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को थोड़ा कम कर दिया है."

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का वायदा भाव शुक्रवार को साप्ताहिक आधार पर 4,188 रुपये या 3.77% की तेजी के साथ 1,14,891 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं, मंगलवार को रेट 1,15,139 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑलटाइम हाई लेवल को छू गया था.

तेजी पर क्या बोले एक्सपर्ट

स्मॉलकेस के निवेश प्रबंधक पंकज सिंह ने कहा, "यह तेजी अमेरिकी आर्थिक संकेतों, घरेलू त्योहारी मांग में बढ़ोतरी की वजह से देखी जा रही है. अमेरिकी महंगाई के आंकड़े अनुमान के अनुसार रहे हैं.

उन्होंने कहा, "बाजार का रुख थोड़ा सकारात्मक बना हुआ है. दिवाली से पहले त्योहारों की मांग बढ़ रही है और शुक्रवार के रोजगार रिपोर्ट तक कोई बड़ा अमेरिकी डेटा नहीं आने वाला है, इसलिए सोने के लिए मजबूती बनाए रखने की कई सारी वजह हैं."

अल्फा मनी के प्रबंध साझेदार ज्योति प्रकाश ने कहा, "इस सेगमेंट में तेजी है और सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है. इसलिए रुझान ऊपर की ओर है. कमजोर डॉलर भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की एक वजह है."

