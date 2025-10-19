- इस दिवाली सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल के कारण निवेशकों को भारी लाभ हुआ है
- दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची है
- चांदी की कीमत भी 2,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है
इस साल की दिवाली उन निवेशकों के लिए 'हैप्पी दिवाली' बनकर आई है, जिन्होंने सोने (Gold) और चांदी (Silver) में समझदारी से निवेश किया था. त्योहारी सीजन में पीली और सफेद धातुओं की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल निवेशकों को मालामाल कर गया.
सोने-चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड
दीपावली और धनतेरस से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. दिल्ली के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर गई है. वहीं, चांदी की चमक भी कम नहीं रही, जिसने 2,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल को छूकर एक नया इतिहास रच दिया.
मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, यह उछाल केवल त्योहारी मांग की वजह से नहीं है, बल्कि वैश्विक अस्थिरता, रुपये की कमजोरी और सेफ निवेश के रूप में सोने-चांदी की बढ़ती डिमांड का असर है.
एक साल में मिला बंपर रिटर्न
पिछले एक साल में सोने और चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक ने पिछली दिवाली पर सोना और चांदी दोनों में मिलाकर 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो आज उसकी कीमत बढ़कर लगभग 1,40,000 रुपये हो गईं होती. यानी, सिर्फ एक साल में 40% तक का बंपर रिटर्न.
भविष्य में आगे क्या?
कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सोने और चांदी में निवेश हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है. जिस तरह से देशों के रिजर्व बैंक सोने में खरीदारी कर रहे हैं, उसे देखकर कह सकते हैं कि अभी सोना यहां नहीं रुकने वाला है.
सोने में निवेश के स्मार्ट तरीके
- डिजिटल गोल्ड: छोटी मात्रा में निवेश करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका, जहां चोरी की चिंता नहीं होती.
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड: सरकार की यह योजना निवेश पर सालाना ब्याज देती है और मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रिटर्न होता है.
- गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ (ETF): स्टॉक मार्केट के जरिए इन धातुओं में निवेश करने पर लिक्विडिटी का फायदा
