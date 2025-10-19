विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Rate on Diwali: गोल्‍ड-सिल्‍वर ने कर दी हैप्‍पी दिवाली, जिसने लगाए पैसे हो गया मालामाल, 15 साल के आंकड़े दे रहे गवाही

Gold-Silver Rate on Diwali: ​कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सोने और चांदी में निवेश हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है.

Read Time: 2 mins
Share
Gold-Silver Rate on Diwali: गोल्‍ड-सिल्‍वर ने कर दी हैप्‍पी दिवाली, जिसने लगाए पैसे हो गया मालामाल, 15 साल के आंकड़े दे रहे गवाही
  • इस दिवाली सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल के कारण निवेशकों को भारी लाभ हुआ है
  • दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची है
  • चांदी की कीमत भी 2,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इस साल की दिवाली उन निवेशकों के लिए 'हैप्पी दिवाली' बनकर आई है, जिन्होंने सोने (Gold) और चांदी (Silver) में समझदारी से निवेश किया था. त्योहारी सीजन में पीली और सफेद धातुओं की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल निवेशकों को मालामाल कर गया.

सोने-चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

दीपावली और धनतेरस से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. दिल्ली के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर गई है. वहीं, चांदी की चमक भी कम नहीं रही, जिसने 2,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल को छूकर एक नया इतिहास रच दिया.

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, यह उछाल केवल त्योहारी मांग की वजह से नहीं है, बल्कि वैश्विक अस्थिरता, रुपये की कमजोरी और सेफ निवेश के रूप में सोने-चांदी की बढ़ती डिमांड का असर है.​

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में भी सोने-चांदी की चमक बरकरार रहेगी. इसलिए, यह दिवाली उन लोगों के लिए यादगार बन गई है, जिन्होंने "सोने-चांदी" पर भरोसा किया और कम समय में ही मालामाल हो गए.

एक साल में मिला बंपर रिटर्न

​पिछले एक साल में सोने और चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक ने पिछली दिवाली पर सोना और चांदी दोनों में मिलाकर 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो आज उसकी कीमत बढ़कर लगभग 1,40,000 रुपये हो गईं होती. यानी, सिर्फ एक साल में 40% तक का बंपर रिटर्न.

भविष्य में आगे क्या?

​कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सोने और चांदी में निवेश हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है. जिस तरह से देशों के रिजर्व बैंक सोने में खरीदारी कर रहे हैं, उसे देखकर कह सकते हैं कि अभी सोना यहां नहीं रुकने वाला है. ​

सोने में निवेश के स्मार्ट तरीके

  • डिजिटल गोल्ड: छोटी मात्रा में निवेश करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका, जहां चोरी की चिंता नहीं होती.
  • ​सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड: सरकार की यह योजना निवेश पर सालाना ब्याज देती है और मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रिटर्न होता है.
  • ​गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ (ETF): स्टॉक मार्केट के जरिए इन धातुओं में निवेश करने पर लिक्विडिटी का फायदा
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold-Silver Rate On Diwali, Gold Silver Price Today, Gold Silver Investment Tips, Gold Silver Investment, Gold Silver Diwali Record
Get App for Better Experience
Install Now