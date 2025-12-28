विज्ञापन
Gold-Silver: चांदी पहुंचा 2.42 लाख, सोना 1.41 लाख के पार! जानिए आज 28 दिसंबर, 2025 को क्‍या भाव चल रहा गोल्‍ड-सिल्‍वर 

शादी सीजन के बीच सोने-चांदी के आभूषण (Gold-Silver Jewellery) बनवाना काफी महंगा पड़ रहा है. 24 कैरेट सोने का भाव 1,41,220 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, जबकि चांदी 2.42 लाख रुपये/किलो के लेवल पर पहुंच गया.

28 December Gold Silver Prices: आज क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी?

Gold-Silver Ptices Today: सोना-चांदी के भाव आसमान पर चल रहे हैं. शादी सीजन के बीच सोने-चांदी के आभूषण (Gold-Silver Jewellery) बनवाना काफी महंगा पड़ रहा है. सोने का भाव 1.41 लाख रुपये/10 ग्राम के पार चला गया है, जबकि चांदी में तो और आग लगी हुई है. वायदा बाजार में चांदी 2.42 लाख रुपये/किलो के लेवल पर पहुंच गया. छुट्टियों के कारण ये हफ्ता मार्केट के लिए छोटा पड़ा और इस दौरान 19 दिसंबर के बाद से चांदी की कीमत 31,348 रुपये यानी 15.04 फीसदी बढ़ गई. इस दौरान तेज उतार-चढ़ाव के बीच कारोबारियों की आक्रामक खरीदारी देखने को मिली.

वर्ष 2025 में चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है. इसकी कीमत 31 दिसंबर 2024 को 87,233 रुपये प्रति किलोग्राम थी और तब से कीमत 1,52,554 रुपये प्रति किलोग्राम यानी लगभग 175 फीसदी चढ़ चुकी है.

आज क्‍या भाव चल रहा सोना?| Gold Rates Today

सोने का भाव 1.41 लाख रुपये के पार चल रहा है. 24 कैरेट सोने का भाव 1,41,220 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है. 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,450 रुपये/10 ग्राम चल रहा है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 1,05,920 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है.  

 चांदी 2.42 लाख रुपये के पार| Silver Rates Today

चांदी की कीमतों में इस हफ्ते 15 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी देखी गई और वायदा बाजार में ये 2.42 लाख रुपये/किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. ये उछाल मजबूत औद्योगिक मांग, अगले साल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और आपूर्ति में व्यवधान की बढ़ती चिंताओं के चलते आया. घरेलू बाजार में आई इस तेजी का असर वैश्विक बाजारों में भी दिखा, जहां चांदी एक ही दिन में 11 फीसदी से ज्‍यादा उछलकर 79.70 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई.

एमसीएक्स पर लगातार पांचवें दिन बढ़त दर्ज करते हुए मार्च 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 18,210 रुपये यानी 8.14 फीसदी उछलकर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. हालांकि बाद में यह 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट? | Experts Views

मेहता इक्विटीज के जिंस विभाग के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा कि चांदी का कारोबार अब केवल सोने जैसी कीमती धातु के रूप में नहीं हो रहा. उच्च प्रदर्शन वाली तकनीक में इसकी अनिवार्य भूमिका, उपलब्ध भंडार में कमी और औद्योगिक मांग इसके बुनियादी कारकों को नया रूप दे रही है.

इस बीच कॉमेक्स पर चांदी वायदा पहली बार 79 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया. मार्च 2026 का सौदा 8.02 डॉलर यानी 11.2 फीसदी उछलकर 79.70 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, हालांकि बाद में यह 77.19 डॉलर पर बंद हुआ.

कलंत्री ने आगे कहा कि मजबूत औद्योगिक खपत, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में लगातार निवेश, अच्छी भौतिक मांग और निवेशकों के इक्विटी से जिंस की ओर बढ़ते रुख के कारण कीमतों को अच्छा समर्थन मिला हुआ है.

