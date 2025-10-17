विज्ञापन
दिवाली से पहले सोना-चांदी फिर छू रहे आसमान: जानें आज कहां तक पहुंचा भाव और क्यों बढ़ रहे हैं दाम

Gold Silver Rate Today 17 October 2025: दिवाली से पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं.त्योहारों के सीजन में अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है

Gold-Silver Price Today 17 October 2025: भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
नई दिल्ली:

दिवाली से ठीक पहले सोना और चांदी दोनों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है. 17 अक्टूबर, शुक्रवार को भारत में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं.कमजोर अमेरिकी डॉलर और बढ़ती वैश्विक मांग की वजह से निवेशकों ने सोने-चांदी में जमकर खरीदारी की है. वहीं, भारत में भी त्योहारों के सीजन में गोल्ड की डिमांड लगातार बनी हुई है.

आज कितना बढ़ा सोना और चांदी का भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर वायदा का सोना करीब 2,000 रुपये या 1.6% बढ़कर 1,31,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है.वहीं, चांदी का दिसंबर वायदा भाव भी लगभग 2,000 रुपये यानी 1.2% बढ़कर 1,69,676 रुपये प्रति किलो तक चला गया.यानि सोना-चांदी दोनों अब अपनी ऑल टाइम हाई रेंज में ट्रेड कर रहे हैं.

ग्लोबल मार्केट में क्या है रेट?

ग्लोबल मार्केट में सोना 2008 के बाद से अपने सबसे मजबूत वीकली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रहा है.यह तेजी मुख्य रूप से अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड तनाव और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में एक और कटौती की उम्मीद के चलते देखी जा रही है.अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में 0.20% की गिरावट आई है, जिससे अन्य देशों की करेंसी में सोना खरीदना सस्ता हो गया है और गोल्ड एक बार फिर सुरक्षित निवेश का पसंदीदा विकल्प बन गया है.

भारत में डिमांड अब भी जबरदस्त

कीमतें बढ़ने के बावजूद भारतीय बाजार में गोल्ड की मांग कमजोर नहीं पड़ी है.एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग डर रहे हैं कि आगे दाम और बढ़ेंगे, इसलिए वे अभी खरीदारी कर रहे हैं.त्योहारों के सीजन में यह रुझान और तेज हो सकता है.

विश्लेषकों के अनुसार, अभी सोने का सपोर्ट लेवल 1,26,000–1,24,500 रुपये, जबकि रेजिस्टेंस लेवल 1,29,000–1,30,000 रुपये के आसपास बना हुआ है.यानि अगर कीमतें इस रेंज को पार करती हैं, तो सोना और ऊपर जा सकता है.

इस साल अब तक 65% बढ़ा गोल्ड

2025 में अब तक सोने की घरेलू कीमतों में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है.इसके पीछे कई कारण हैं  जैसे ग्लोबल राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की भारी गोल्ड खरीदारी, अमेरिका में ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीदें, और गोल्ड पर आधारित ETF में मजबूत निवेश.

अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में तेजी जारी रह सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता जरूरी है. त्योहारों और शादी के सीजन में कीमतों में हलचल बनी रह सकती है, इसलिए अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं  तो ताजा कीमतों पर नजर बनाए रखना समझदारी होगी.

